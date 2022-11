Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas se casaron en el año 2000 y llevan más de 25 años juntos. Su matrimonio es uno de los más consolidados de Hollywood y tienen dos hijos en común.

Al principio de su relación tuvieron que hacer frente a muchas especulaciones ya que se llevan 25 años de diferencia pero siempre se han mostrado muy unidos y enamorados.

Ahora, Catherine Zeta-Jones ha ofrecido una reveladora entrevista a 'The Telegraph' donde se sincera sobre algunos aspectos de su matrimonio. De esta forma, la actriz que interpreta actualmente a Morticia Addams en 'Miércoles' desvela que hubo un tiempo en el que estuvieron separados.

Fue en el año 2013 después del cáncer de lengua que sufrió Michael Douglas y tras diagnosticarle bipolaridad a Catherine Zeta-Jones. Pero se reconciliaron en el año 2014.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones | Getty

"Es imposible que no haya altibajos si vives con la misma persona y te despiertas con ella todos los días", explica.

"Me he estado despertando con Mike durante casi 25 años. Me encanta estar casada, pero es una locura cuando realmente lo piensas. '¿Quieres casarte conmigo? ¡Por supuesto!'", sigue diciendo.

Para después hacer una comparación de las relaciones: "Pero luego piensas en el bolso de Chanel en el que gastaste una fortuna, y en realidad ya no me gusta, lo pondré en venta".

La británica siempre ha estado muy segura de su relación basada en la amistad: "Nos respetamos y nunca siento que él sea 25 años mayor que yo". "Recuerdo que la gente decía: 'Cuando tengas 50 años, él tendrá 75'. Bueno, eso es solo matemáticas", termina diciendo.

