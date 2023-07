Bradley Cooper, marcado por la muerte de su padre, habla de los errores que ha aprendido para criar a su hija: "Murió en mis brazos"

Bradley Cooper e Irina Shayk fueron una de las parejas más sorprendentes de Hollywood. El actor y la modelo hicieron pública su relación en 2015 y dos años después dieron la bienvenida a suhija, Lea de Seine Shayk Cooper. Finalmente, en 2019, la pareja decidió poner fin a su relación. Aun así ambos han puesto de su parte para que Lea apenas note este cambio ejerciendo su paternidad en conjunto.

Irina y Bradley han sido fotografiados paseando con su hija en varias ocasiones, pasando tiempo juntos e, incluso, se han ido de vacaciones de verano en familia, como puedes ver en el vídeo de arriba. Sin embargo, la pareja siempre ha tratado de mantener a su hija lejos del foco mediático y han hecho pocas declaraciones sobre la pequeña, que ya tiene 6 años.

Irina Shayk y Bradley Cooper paseando junto a su hija Lea en Nueva York | GTRES

En esta ocasión, Cooper ha compartido con el podcast 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge' cómo afectó la pérdida de su padre, Charles Cooper, fallecido en 2011, en la forma de criar y educar a su hija.

"Desearía que mi padre estuviera presente para disfrutarlo más, pero todos reconocemos la suerte que hemos tenido", ha comentado Cooper. "Sin embargo, fue una bendición. Me dio un gran regalo; murió en mis brazos. Ver ese tipo de ejemplo real de mortalidad".

El actor ha admitido que dicho hecho cambió su forma de ver las cosas: "Definitivamente tuve una actitud nihilista después, por un tiempo. Solo como, 'wow, me voy a morir'", ha admitido. "No fue genial por un tiempo hasta que me di cuenta de que tenía que aceptar quién soy en realidad y tratar de encontrar la paz con eso. Y luego se niveló".

"Aprendes de los errores de tu predecesor y haré toneladas de las que, con suerte, Lea aprenderá y luego será rigurosa conmigo para crecer. Para ayudar a hacerle más livianas cualquiera de mis mierdas", ha confesado.

En junio de 2022 el actor también compartió su experiencia con la paternidad durante un episodio del podcast 'SmartLess': "La paternidad es… todo cambió. Cada cosa está absolutamente sombreada, o puesta en colores gloriosos, por el hecho de que puedo ser padre de un ser humano maravilloso".

"Tienes esta cosa maravillosa o avance con un guión, o tienes un momento maravilloso en este set o en una sala de edición… tienes como 40 de esos momentos todos los días con tu hija, ese es ese nivel de alegría. Eso no es darle vueltas, esa es solo la verdad", añadió.

Irina Shayk y Bradley Cooper con su hija | Gtres

En 2019, durante una entrevista en 'El show de Ellen DeGeneres', Cooper admitió que le encantaba ver dibujos animados y pasar tiempo con su hija: "Me permitió abrazar mi yo infantil sin ningún tipo de miedo al juicio. Como si pudiera jugar con juguetes todo el día y no sentir '¿Es esto raro? ' O ver dibujos animados sin parar y no pensar que estoy desperdiciando mi vida. Me encantan los dibujos animados", afirmó.

Por su parte, Shayk habló con Elle en 2021 sobre la crianza de Lea junto a Cooper y afirmó que no entiende "el término crianza compartida". "Cuando estoy con mi hija, soy 100% madre, y cuando ella está con su padre, él es 100% su padre. La crianza compartida es crianza", comentó.