Bradley Cooper mintió para lograr su papel en 'Sexo en Nueva York' pero tuvo que acabar confesando en el rodaje

Bradley Cooper es uno de los actores más conocidos de Hollywood y destaca por la diversidad de papeles que ha interpretado. Desde ponerse en la piel de un marine en 'El Francotirador' hasta convertirse en el novio que dos días antes de su boda se va de fiesta salvaje como lo hizo en 'Resacón en Las Vegas'.

Uno de sus primeros papeles con el que se estrenó en el mundo de la actuación fue en la serie de HBO 'Sexo en Nueva York' que durante seis temporadas siguió la vida de cuatro fabulosas amigas en esta emblemática ciudad.

La serie celebra este mes su 25 aniversario y su secuela 'And Just Like That...' estrena su temporada 2 este 22 de junio en HBO Max que contará con la impactante vuelta de Kim Catrall y cuyo tráiler puedes ver en el vídeo de arriba.

'Sexo en Nueva York' | HBO

El actor de 'Ha nacido una estrella' participó en el cuarto episodio de la segunda temporada de la mítica serie que se emitió en 1999 y se titulaba 'Matan a los solteros ¿no?'. Cooper interpretó a Jake, un joven arrogante y coincide con la protagonista Carry Bradshaw, interpretada Sarah Jessica Parker.

Ahora, en el último programa del podcast 'And Just Like That...The Writers Room de Max' el director y guionista, Michael Patrick King, ha reunido en un episodio especial a las protagonistas de la serie Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Juntos hablaron sobre la evolución de los icónicos personajes, sus secretos jamás contados y recordaron a las estrellas invitadas, el vestuario y, por supuesto, hablaron de sexo. En uno de estos momentos King recordó el cameo de Bradley Cooper en la serie y reveló cómo consiguió el papel:

"Bradley Cooper, en su primer papel, dijo que podía conducir con marchas cortas para conseguir el trabajo ya que el personaje conducía un Karmann Ghia", afirma el director refiriéndose al mítico Volkswagen. "Eran las 4:00 de la mañana, un viernes a las afueras de la calle 14 y le dije: 'Bradley, aquí es donde vas a conducir, arranca' y me confesó: 'En realidad no sé conducir con marchas cortas'".

Bradley Cooper en 'Sexo en Nueva York' | HBO

Así que King tuvo que improvisar: "Tuvimos que arreglarlo, cambiarlo, hacer un giro de guion", recuerda. "Carrie, el personaje de Sarah Jessica, tuvo que salir del Karmann Ghia y volver a casa andando".

Durante el podcast, Parker compartió lo que para ella era "lo más difícil" de recibir a estrellas invitadas en 'Sexo en Nueva York': "Hay tanta gente que ha venido a nuestra serie y algunos solo durante cinco horas, algunos durante cinco días y otros durante dos días", dijo la ganadora de dos premios Emmy. "No hay nada más difícil para mí que entrar en un tren en movimiento donde todo el mundo conoce el funcionamiento de la maquinaria... y están bromeando, hablando, leyendo y riendo y de repente llaman a la acción y estamos como... ese es el nivel de confort que teníamos".