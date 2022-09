Brad Pitt reflexiona sobre sus errores en sus relaciones para crear estas obras de arte

El confinamiento durante la pandemia del Covid-19 ha ofrecido una gran cantidad de tiempo libre en las que muchos han aprovechado para fomentar nuevas aficiones. Los hay que prefieren optar por el deporte, mientras que otros han explorado más sus cualidades artísticas. Este es el caso de Brad Pitt, quién aprovechó el letargo para desarrollar sus inquietudes como escultor.

El actor se ha unido al artista de pintura contemporánea Thomas Houseago y al cantante Nick Cage, aficionado de la cerámica, para exponer un conjunto de sus creaciones artísticas en el Museo de Arte de Hidén de Finlandia. Pitt ha aportado nueve esculturas que podrán verse hasta enero.

Lo más sorprendente de está nueva vertiente artística para el intérprete es su inspiración. Pues confiesa que para la creación de sus obras se ha basado en una profunda reflexión personal en torno a la forma de gestionar sus relaciones.

"Se trata de dónde me equivoqué en mis relaciones, de qué soy cómplice. Para mí, nace de la capacidad de lo que llamo un inventario radical de mí mismo, siendo realmente brutalmente honesto conmigo y teniendo en cuenta aquellos a los que pude haber lastimado y los momentos en los que me equivoqué", explicaba el actor a 'ET'.

Pitt ha estado creando, además, obras de cerámica desde que se separó de su ex sposa Angelina Jolie. Aunque las estrellas han tratado de mantener una relación cordial, recientemente ha entrado en conflicto por la venta de su bodega y los acuerdos de custodia de sus hijos.

El Museo de Arte de Hidén, encantado con la labor de Pitt

Sin duda este espacio artístico está siendo una espacio donde Pitt puede relajarse de sus problemas personales. En las cuenta de Instagram del Museo de Arte de Hidén señalaba cómo a pesar de ser una enorme estrella fue tratado como un igual para añadir sus creaciones al conjunto:

"Para Thomas Houseago la creatividad es fundamental, común a todas las personas y que fluye en todos nosotros. Houseago presenta su propia escultura y pinturas junto con una serie de cerámica de Nick Cave y esculturas de yeso y bronce de Brad Pitt. Cave y Pitt ya son reconocidos en sus respectivos campos de la música y el cine, pero esta es la primera vez que exhiben sus obras de arte, piezas creadas durante el curso de un diálogo continuo con Houseago".

Entre las obras de Pitt que se exhiben, en la web del museo se destaca: "Un panel de yeso moldeado que representa una escena narrativa de un tiroteo, creado al usar múltiples impresiones del cuerpo humano, así como una serie de zócalos".

