Gwyneth Paltrow y Brad Pitt se demuestran su amor décadas después de romper: "Te quiero"

Fueron una de las parejas más famosas de Hollywood en los 90: Brad Pitt y Gwyneth Paltrow estuvieron juntos durante 3 años, cuando sus carreras empezaban a despuntar. Desde entonces, ambos han pasado por varias relaciones y han continuado sus vidas separadas.

Gwyneth está casada con el empresario Brad Falchuk, después de divorciarse de Chris Martin, con el que también mantiene una relación muy especial, y les unen sus dos hijos, Apple y Moses.

A Brad no se le conoce una nueva pareja, y sigue envuelto en problemas judiciales tras su polémico divorcio con Angelina Jolie, con la que mantuvo un matrimonio de 2005 a 2016. Durante aquellos años, la pareja tuvo 3 hijos biológicos y adoptó otros 3.

Ahora, el dueto Pitt-Paltrow se ha reunido en una entrevista para Goop, la empresa de bienestar y estilo de vida que la actriz ha impulsado. En la entrevista han rememorado momentos juntos, pero sobre todo han mostrado el cariño y el amor que mantienen.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt | Getty Images

Gwyneth ha recordado junto a su exnovio a su padre, Bruce Paltrow, por el que cuenta que Brad Pitt sentía un cariño especial, y ha comentado las palabras del actor cuando murió: "Nunca olvidaré el día en que viniste, cuando estábamos juntos, y me dijiste llorando: 'Nunca he sabido lo que quieren decir con ganar un hijo pero es que estás ganando un hijo'. ¿Qué impacto tuvo en ti? ¿Por qué lo amabas, aunque lamentablemente no nos casamos?".

"Bueno, sí, pero todo funciona bien, ¿no?", ha respondido Pitt sobre su relación con Paltrow, para después recordar también a Bruce: "Una de las muchas cosas que amaba de él era que te alentó a tener tu propia voz. Os dejó ser quienes sois, y creo que eso es lo importante de la paternidad, dejar a tus hijos que averigüen quienes son y lo que quieren. Erais muy libres en vuestras conversaciones".

"Sí, todo funciona. Al final he encontrado al Brad con el que debía casarme, solo me ha llevado 20 años", ha bromeado la actriz sobre su actual marido, Brad Falchuk. Y el actor le ha respondido emocionado: "Y es maravilloso tenerte como amiga ahora. Y te quiero mucho". A lo que Gwyneth ha añadido también para concluir: "Te quiero mucho".

