Bill Murray aclara lo que ocurrió tras las acusaciones de comportamiento inapropiado: "Me pareció gracioso"

En 2022 salió a luz que Bill Murray estaba siendo investigado por comportamiento inapropiado durante el rodaje de Being Mortal, la que iba a ser la primera película de Aziz Ansari como director.

Sin embargo, debido a las acusaciones hacia el actor, la película de Disney quedó suspendida sin dar más detalles de lo ocurrido. Según publicó Page Six, la mala conducta del protagonista de Los Cazafantasmas fue debido a una serie de tocamientos no consentidos a varias mujeres del equipo.

En su momento, el actor explicó que hizo algo que pensó que sería divertido, "pero no fue tomado así", añadiendo que esta experiencia "ha sido una gran educación para mí" y que "el mundo es muy distinto a cómo era cuando yo era un niño, lo que antes parecía divertido no tiene porque resultar gracioso ahora".

El actor Bill Murray | Cordon Press

Tres años después de aquello y tras recibir más quejas por su conducta sexual, el actor de 74 años ha declarado a The New York Times que "no pasan muchos días ni semanas sin pensar en lo que pasó... Era la época del COVID, todos llevábamos mascarillas y estábamos parados en una habitación escuchando esa escena de locura. No sé qué me impulsó a hacerlo".

"Es algo que le había hecho a otra persona antes, y me pareció gracioso, y cada vez que pasaba, era gracioso", recordó. "Llevaba mascarilla y le di un beso, y ella también. No la toqué, simplemente le di un beso a través de la mascarilla. Y no era una desconocida", desveló, añadiendo que almorzaba con la persona "varios días de la semana".

"Fue una gran decepción, porque creía conocer a alguien, y no era así. Desde luego, me pareció ligero. Me pareció gracioso. Para mí, la idea de poder besar a alguien con una mascarilla sigue siendo graciosa. Sigue siendo absurda. Es lo que era", aseguró.

Bill Murray | Getty

Sobre la cancelación de la película, Murray dijo que "todavía me molesta porque fue cancelada por la agencia de derechos humanos de Disney" y ha señalado que tras esta decisión, "acudieron a un arbitraje descabellado", recomendando que "si alguien les sugiere recurrir al arbitraje: No lo hagan. Jamás. Porque creen que es justicia, y no lo es".

Según informes de People, el actor llegó a un acuerdo de poco más de 100.000 dólares con la acusadora en octubre.