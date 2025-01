Lucy Liu explica el "inaceptable" comportamiento de Bill Murray con ella en Los Ángeles de Charlie : "Tenía que protegerme"

Lucy Liu protagonizó junto a Drew Barrymore y Cameron Diaz la primera película de Los Ángeles de Charlie en el año 2000. Junto a ellas estaba el actor Bill Murray quien ya no apareció en la segunda entrega rodada en el año 2003.

En 2021Lucy Liu reveló a Los Angeles Times que tuvo una serie de problemas con Murray durante el rodaje cuando empezó a insultarla: "probablemente tenía la menor cantidad de privilegios en términos de participación creativa", dijo Liu entonces.

Ahora, en una nueva entrevista a The Guardian Liu ha vuelto a recordar este incidente asegurando que no se arrepiente de haberse enfrentado a él, aunque era la actriz menos conocida de todas: "Realmente no pensé en eso", explica.

"Lo habría hecho en cualquier situación. Creo que cuando siento que algo no está bien, me voy a proteger. Es algo innato que haces si sientes que hay una injusticia, y siempre me siento así", sigue diciendo.

"Si lo hubiera hecho, habría sido un camino mucho más fácil", comenta sobre el hecho de si no se hubiera enfrentado a él. "Pero como nunca he sido esa persona, tuvimos que encontrar una manera", concluye.

En 2001 Lucy Liu comentó que algunos detalles eran "privados" pero esto fue lo que dijo: "Cuando empezamos a ensayar esta escena, que fuimos todos en la agencia, estuvimos el fin de semana para volver a trabajar en esa escena en concreto y Bill Murray no podía venir porque tenía que atender unos asuntos familiares", contó.

Drew Barrymore, Bill Murray y Lucy Liu en Los Ángeles de Charlie en el año 2000 | Cordon Press

"Así que fuimos el resto y conseguimos hacer la escena más fluida. Desearía haber hecho más pero no fue así porque fui la última a la que cogieron y probablemente la que menos privilegios tenía en cuanto a creatividad o poder participar todo el tiempo".

"Conforme hacíamos la escena, Bill empezó a insultarme, pero no voy a entrar en detalles, pero él seguía y seguía. Y yo estaba en plan, Guau, parece que me está mirando directamente a mí. No podía creer que fuese a mí, porque no tenía nada que ver con las cosas importantes en aquel momento", explicaba la actriz.

"Literalmente miraba por encima del hombro, pensando, ¿Quién está hablando detrás de mí? Yo decía, Lo siento mucho. ¿Me estás hablando a mí? Y claramente lo estaba haciendo, porque en ese momento empezó a ser un cara a cara".

"La mayoría de su lenguaje no tiene excusa y era inaceptable y yo no iba a quedarme quieta sin hacer nada. Así que sí, me puse firme y no me arrepiento. Porque sin importar el estatus que tengas o de dónde vengas, no hay necesidad de humillar a la gente. Y no me retiraría ni debería hacerlo", terminó contando.