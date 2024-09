Ben Affleck "no podía quitar las manos de encima" de Jennifer Lopez en su encuentro: "Siempre han tenido química sexual"

La relación de Ben Affleck y Jennifer Lopez ha sido uno de los romances más seguidos de Hollywood, pero su historia ha tomado un nuevo rumbo desde que decidieron separarse y entrar en proceso de divorcio en agosto de este año. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, manteniendo sus respectivas carreras y familias, su reciente interacción sugiere que la atracción entre ellos persiste.

El pasado sábado, en un brunch familiar en el Polo Lounge de Beverly Hills, Affleck y Lopez se reencontraron por primera vez tras iniciar su divorcio, en lo que, inicialmente, parecía ser un intento del actor de mostrar al mundo que, a pesar de la separación, podían mantener una relación amistosa. Sin embargo, el encuentro parece que acabo siendo más cariñoso de lo previsto.

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Gtres

Según a informado una fuente cercana a Page Six, "fue idea de Ben Affleck reunirse allí". La elección del lugar no fue casual: "Quería demostrar que son expareja y amigos" y sabía que un lugar tan público atraería a paparazzi. La intención del actor era clara: "Él quería esas fotos... uno va allí cuando quiere que lo vean. Los paparazzi rondan por allí", ha explicado la fuente.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en su primer encuentro público tras su divorcio | Gtres

A pesar de sus intenciones, Affleck no pudo resistirse a la cercanía de Lopez. "Una vez que estuvieron juntos, no podía quitarle las manos de encima", ha revelado la fuente, añadiendo que esta interacción no fue planificada: "Siempre han tenido mucha química sexual. Eso no fue planeado. Aún se sienten atraídos el uno por el otro".

Aunque este encuentro comenzó como una estrategia pública, terminó siendo una clara muestra de que entre ellos aún existe una conexión, aunque sea solo física. ¿Es esta la última bala en el cargador para Benifer?