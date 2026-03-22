SE REPLANTEA SU CARRERA
Barry Keoghan, afectado tras el acoso que sufre en redes por su aspecto: "Se está convirtiendo en un problema"
Barry Keoghan ha alzado la voz ante las críticas que sufre en Internet. Incluso, el actor ha dicho que no tiene problema en alejarse del ojo público siempre que puede.
A nivel profesional, no hay duda de que Barry Keoghan vive un gran momento. El actor ha estrenado la película Peaky Blinders: El hombre inmortal y próximamente dará vida Ringo Starr en el proyecto de Sam Mendes sobre The Beatles.
Sin embargo, en su vida privada, el intérprete no está pasando por su mejor momento, tal y como ha confesado en una entrevista con The Morning Mash Up, de SiriusXM, en la que ha hablado abiertamente sobre cómo le afecta el acoso en Internet y el "lado desagradable" de las redes sociales.
"Creo que me he alejado de Internet, pero sigo siendo una persona curiosa que quiere seguir adelante y, si asisto a un evento o voy a algún sitio, quiero ver cómo es recibido. Y no es agradable", señaló Keoghan. "Hay mucho odio en internet. Se burlan mucho de mi apariencia", ha asegurado ante una situación que se ha vuelto tan grave que incluso teme que le haga querer dejar de actuar en la gran pantalla.
"Me ha hecho aislarme. Me ha hecho encerrarme en mí mismo, no querer ir a sitios, no querer salir", ha explicado. "Y te lo digo con total sinceridad. Se está convirtiendo en un problema. Sí, no tengo que esconderme porque de hecho me estoy escondiendo. No tengo que ir a ciertos lugares porque, en realidad, no voy a ciertos lugares por estas cosas. Pero cuando eso empieza a afectar tu arte, se convierte en un problema porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla", ha admitido.
Pero lo que más le preocupa es que su hijo, Brando, de 3 años, tenga que leer estas cosas cuando sea mayor: "Es decepcionante para los fans, pero también es decepcionante que mi hijo pequeño tenga que leer todo esto cuando sea mayor".
Esta situación no es nueva para Keoghan desde que rompió su relación con Sabrina Carpenter. En aquel momento, el actor ya denunció el acoso que sufría su familia después de terminar con la cantante.
Además, ha tenido que hacer frente a las acusaciones de ser un padre ausente durante años.
