Angelina Jolie genera preocupación entre los fans tras su última aparición pública: "¿Está enferma?"

Angelina Jolie ha vuelto a aparecer públicamente… y su imagen ha generado un intenso debate en redes sociales. La actriz ha acudido a un evento de Tom Ford durante la Semana de la Moda de Shanghái, donde, aunque muchos aplaudieron su elegancia, otros, como ya es costumbre siempre que la actriz aparece públicamente, no pudieron evitar mostrar preocupación por su estado.

Jolie ha apostado por un estilismo minimalista: un vestido blanco satinado, maquillaje muy suave (alejado de su habitual eyeliner marcado) y unos labios rojos intensos como único elemento protagonista. Sin embargo, ha sido precisamente ese look más natural el que ha hecho que algunos usuarios percibieran su rostro "más delgado" o "cansado" de lo habitual.

Las redes no han tardado en reaccionar. Comentarios como "¿Está enferma?" o "Algo no va bien" comenzaron a circular, mientras otros señalaban que su rostro se veía "diferente" o incluso especulaban con posibles retoques estéticos.

Aun así, no todo fueron críticas. Muchos fans han salido en su defensa, asegurando que el cambio podía deberse simplemente al maquillaje o a la iluminación, y destacando que la actriz "seguía luciendo espectacular" pese al revuelo generado.

La aparición ha llamado aún más la atención porque Jolie mantiene un perfil relativamente bajo en los últimos meses, con pocas apariciones públicas. De hecho, en eventos recientes había mostrado una imagen más habitual, lo que ha hecho que este cambio puntual haya generado aún más conversación.

No es la primera vez que la imagen de la actriz genera debate. A lo largo de su carrera, Angelina Jolie ha estado constantemente bajo el foco mediático, con comentarios recurrentes sobre su físico, su peso o su salud. Pero en esta ocasión, el contraste con su imagen habitual ha sido suficiente para que internet vuelva a activarse.

Por ahora, no hay ninguna información que apunte a problemas de salud reales. Pero eso no ha evitado que, una vez más, la apariencia de una estrella de Hollywood se convierta en tema de conversación global.