La razón por la que Cate Blanchett considera retirarse de la actuación y dejar su carrera

En la industria de Hollywood, son muchas las estrellas que han dejado su carrera a un lado momentáneamente o para siempre. Ahora, parece que Cate Blanchett también se está planteando esa posibilidad después de años dedicados al cine.

Cate Blanchett lleva en la actuación desde 1997 y, a sus 55 años, continúa brillando en la gran pantalla. Su trabajo más reciente es Black Bag, aunque para muchos siempre será recordada como la inolvidable dama Galadriel en El Señor de los anillos, entre tantos otros papeles memorables.

Después de una exitosa carrera, la actriz, quien tiene 4 hijos con Andrew Upton, ha explicado cuál será su próximo movimiento.

Cate Blanchett, emocionada en el Festival de San Sebastián con su Premio Donostia | Gtres

"Mi familia pone los ojos en blanco cada vez que lo digo, pero lo digo en serio. Hablo en serio sobre dejar la actuación. Hay muchas cosas que quiero hacer con mi vida", confiesa a Radio Times.

"Cuando vas a un programa de entrevistas, o incluso aquí ahora, y ves fragmentos de lo que has dicho, sacados y en cursiva, suenan muy fuertes", explica. "Yo no soy esa persona".

La dos veces ganadora del Oscar ha revelado sentirse incómoda en ciertas situaciones debido a su condición de figura pública.

Cate Blanchett como Phyllis Schlafly en 'Mrs. America' | Fx

"En movimiento, me siento más identificada", continúa. "Llevo mucho tiempo sin sentirme ni remotamente cómoda con la idea de ser fotografiada. Siempre me he sentido al margen, así que siempre me sorprende sentirme como en casa. Me adentro con curiosidad en cualquier entorno, sin esperar ser aceptada ni bienvenida".

No obstante, Blanchett reconoce que ha aprendido a convivir con su realidad actual: "He pasado toda mi vida acostumbrándome a la incomodidad".

No es la primera vez que Blanchett deja entrever la idea de alejarse de la actuación. En una entrevista reciente con The Guardian, confesó que le habría encantado dedicarse al arte del Foley y bromeó diciendo que algún día espera conseguir "un trabajo de verdad".