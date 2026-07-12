¿Dónde están los pezones de Maui? El inesperado debate que persigue a Dwayne Johnson en Vaiana

Si has ido al cine a ver el remake en acción real de Vaiana, puede que también te hayas fijado en un detalle de Maui que para muchos no ha pasado desapercibido.

Más allá de la peluca de Dwayne Johnson, en muchas escenas parece que el personaje del actor no tiene pezones. Un hecho que podría haberse pasado por alto pero que ha generado memes y un debate en redes que ha llegado ha oídos del director de la cinta y del propio Johnson.

El director de Vaiana, Thomas Kail, ha dicho a The Wrap que no podía "opinar mucho sobre el debate y la polémica en torno a sus pezones", pero aseguró que los tenía aunque no se vieran.

Por su parte, Johnson comentó en una entrevista con Pedestrian.TV que en el caso de Maui "sus marcas están alrededor de las areolas".

Dwayne Johnson en la premiere de Vaiana | Gtres

"A veces se pierden en las imágenes porque hay muchas cosas moviéndose y sucediendo, y sus pectorales son grandes. Pero están ahí", ha asegurado. "Así que díganles a los raros que querían saber dónde estaban los pezones de Maui que pausen el tráiler, que hagan zoom y que echen un vistazo", comentó en broma.

Para la caracterización del semidios, Dwayne llevaba un traje de 18 kilos especialmente diseñado sobre el pecho que incluía los tatuajes de Maui y una musculatura realzada.