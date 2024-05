Aseguran que el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha terminado y "por una vez no es culpa" del actor: "Van al divorcio"

La historia de amor de Ben Affleck y Jennifer Lopez se remonta años atrás. La pareja se comprometió en el año 2002, pero dos años después se separó. Veinte años más tarde decidieron volver a darse una oportunidad y en 2022 se dieron el sí quiero poniendo el broche de oro a su relación.

La pareja se ha mostrado siempre transparente en lo que respecta a su pasado, especialmente la cantante, pero ahora parece que están viviendo una crisis y los rumores son cada vez más notables, según apuntan varios medios. El motivo principal por el que han saltado las alarmas es porque hace más de siete semanas que no se les ve juntos. Mientras que ella ha acudido sola a la Met Gala, él ha aparecido en un evento de Tom Brady sin ella.

"Está ya escrito hasta en la pared: se acabó. Se dirigen al divorcio y, por una vez, ¡Ben no tiene la culpa!", ha dicho una fuente a InTouch. Según ha comentado esta fuente, él "decidió dejarlo todo" por su matrimonio: "Ahora se está centrando en su trabajo y en sus hijos. Ben ya se ha mudado y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de quererse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubiera durado".

Uno de los motivos de esta supuesta ruptura sería la discreción que él prefiere llevar y ella no: "Ben nunca intentaría reprimir el deseo de Jennifer de hacer algo en su carrera o nunca le diría que no puede hacer algo que le haga avanzar profesionalmente, aunque ella puede ser bastante controladora con él. Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacerlo funcionar. Ambos dijeron que habían madurado y aprendido de sus errores, pero algunos de los problemas más importantes que los separaron la primera vez siguen siendo los mismos".

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Getty

Otra fuente en Us Weekly ha dado algunos detalles de la situación actual de JLO: "Jen y Ben tienen problemas en su matrimonio. Empezaron a tener problemas unos meses atrás cuando Jen tuvo más compromisos laborales y se prepara para su gira. Jen está muy concentrada en el trabajo".

"Están en dos páginas completamente diferentes la mayor parte del tiempo", dice otra fuente. Aunque en este caso se dice que están trabajando en su relación y que no se van a separar por lo que habrá que esperar aún a que los protagonistas se pronuncien al respecto.

Las pistas de Jennifer Lopez en Instagram

En medio de estos rumores de crisis apara algunos ha sido destacable que Jennifer Lopez diera me gusta a una publicación en Instagram que hablaba sobre las relaciones rotas: "No puedes construir una relación sana con alguien que carece de integridad e inteligencia emocional".

Jennifer Lopez y el like con indirecta a Ben Affleck | Instagram: YourCourageousComeBack

"No puedes construir una relación con alguien que está desconectado de sí mismo. No puedes esperar que alguien vea un nosotros cuando no se ve a sí mismo. Llegar a la relación es fácil. Hacerla crecer y prosperar es una cosa diferente. Después de todo, el amor no es un sentimiento, es acción", dice el pie del post que va acompañado de la canción Is it over know? de Taylor Swift.

Si bien no se sabe qué camino va a tomar esta relación, parece que la situación es delicada y que los rumores no dejan de crecer entorno a la pareja.