El especial vínculo entre Fin Affleck y Emme Muñiz, les hijes de Ben Affleck y Jennifer Lopez

Ben Affleck y Jennifer Garner tiene 3 hijos en común fruto de su matrimonio pero, recientemente, ha sido noticia uno de ellos tras revelar su identidad real en público.

Estamos hablando de Fin Affleck, quien en el funeral de su abuelo materno, se presentó ante los asistentas con este nuevo nombre. Hasta el momento no se ha manifestado más al respecto por lo que no se saben exactamente cuáles serán sus pronombres. Aunque desde medios internacionales se trata a Fin como persona no binaria.

Fin ha contado con el apoyo de sus padres y su círculo más cercano en todo este proceso pero hay una persona que se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales, Emme Muñiz, le hije de Jennifer Lopez.

Fin Affleck, Jennifer Lopez y su hije Emme Muñiz | Cordon Press

JLo y Ben Affleck volvieron a retomar su relación en 2021, 17 años después de haber roto su compromiso. Esta segunda oportunidad que se dieron los artistas ha hecho que ambas familias se hayan unido mucho creando una serie de vínculos muy especiales.

Emme y su hermano mellizo, Max, viven con Jennifer Lopez y Ben Affleck en la casa que comparte el matrimonio. Esto ha hecho que los hijos de Ben pasen mucho tiempo allí también, por lo que la relación entre Fin y Emme se ha ido estrechando.

De hecho, Fin fue un apoyo muy importante para Emme cuando se mudaron de Miami a Los Angeles y desde hace varios años es habitual verles compartiendo muchos momentos juntes. Solo se llevan un año de diferencia, ya que Emme tiene 16 años y Fin 15. Pero, además, tienen muchas cosas en común.

Fin Affleck y Emme Muñiz | Cordon Press

Hace un tiempo una fuente cercana a la familia dijo a ET: "Los hijos de Ben y Jen se llevan muy bien y todo ha sido fácil y fluido en ese sentido, lo cual ha sido muy agradable para ellos".

Emme se presentó en 2022 como persona no binaria cuando Jennifer Lopez le subió al escenario de Blue Diamond Gala y utilizó pronombres inclusivos: "Elle está muy muy ocupade, tiene la agenda llena... Elle vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos".