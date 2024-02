Jennifer Lopez y Ben Affleck admiten el motivo por el que rompieron 3 días antes de casarse en 2003: "Estuve muy enfadada contigo"

Jennifer Lopez lo ha dado todo en sus nuevos proyectos. Primero su nuevo álbum This Is Me... Now, después una película sobre este viaje y, además, un documental que llega a Prime Video este 27 de febrero.

El documental está dirigido por Jason Bergh y se llama La mejor historia de amor jamás contada donde sigue a Jennifer Lopez en su proyecto más ambicioso hasta la fecha: producir de forma independiente un nuevo álbum y una película original en torno a su viaje de veinte años hacia el amor propio.

JLo se abre en canal sobre los aspectos más privados de su vida y, uno de ellos, es la ruptura con Ben Affleck en 2003: "Ben y yo rompimos tres días antes de nuestra boda", afirma. "Teníamos planeada una gran boda: 14 acomodadores y damas de honor, y tres días antes simplemente nos desmoronamos bajo la presión".

A lo que Ben Affleck añade: "El detonante fue la enorme cantidad de escrutinio en torno a nuestra vida privada".

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el 2002 | Getty

El director de vídeos musicales Dave Meyers, quien dirigió I'm Real de Jennifer López en 2001, cuenta: "que las presiones" que sufrió la cantante "la dejaron fuera de combate".

"Durante todos esos años fue muy difícil, porque no sólo sentí que perdí al amor de mi vida, sino que sentí que perdí al mejor amigo que alguna vez tuve. Y no pude hablar durante tantos años, y esa fue la parte más difícil", explica la actriz.

Entonces Ben dice a su esposa en pantalla: "Creo que para que podamos superar eso, tenemos que perdonarlo, perdonarnos unos a otros. ¿Me perdonas?". Ella sonríe y dice después: "Creo que estuve muy enfadada contigo durante mucho tiempo. Esa angustia nos puso a ambos en el camino de descubrirnos a nosotros mismos y ser mejores personas".

Ben Affleck y Jennifer Lopez (JLo) en la premiere de This Is Me...Now: A Love Story en Los Angeles | Getty

"Creo que te he perdonado por completo. Creo que necesito perdonarme algunas cosas". "Siento que salí del otro lado. Lo logré. He hecho algo bueno con mi vida. Estoy orgullosa de eso", explica.

"Pero una de las partes de eso fue admitirme a mí misma que no eres perfecto, que no estás completamente completo. ¿Y sabes qué? Algo que está desgastado, viejo y roto, como una bonita chaqueta de cuero o un par de botas viejas, es realmente hermoso. Y como abrazar la belleza de las cicatrices que vamos adquiriendo en el camino".

En 2021 la pareja se volvió a encontrar y decidieron darse una segunda oportunidad. Un nuevo capítulo en sus vida que acabó en boda en el año 2022.