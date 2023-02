Armie Hammer reaparece tras años de acusaciones y rompe su silencio: "Estoy aquí por mis propios errores"

Armie Hammer ha roto su silencio para hablar abiertamente después de las acusaciones de violación y de canibalismo que hace dos años comenzaron a ver la luz. El actor ha perdido a lo largo de todo este tiempo multitud de proyectos laborales y ha visto su imagen afectada de lleno por la investigación policial a la que ha sido sometido debido a las acusaciones. Ahora, es su turno.

Por si fuera poco el infierno que vivió con estos rumores que empezaron a circular por redes sociales, plataformas y medios de comunicación, su matrimonio con Elizabeth Chambers también se rompió. Fue en el verano de 2022 cuando se filtraron unas imágenes del actor trabajando en un hotel de las Islas Caimán, en concreto en el Morritt's Resort de Gran Cayman.

Esta entrevista en Air Mail viene con revelaciones de lo más sorprendentes, como la de haber sido víctima de un abuso sexual por parte de un sacerdote cuando solo tenía 13 años: "Con lo que me ocurrió lo que hice fue introducir la sexualidad en mi vida de una manera de la que no tenía el control. Estaba indefenso ante dicha situación. No tenía voz en la situación. Me introdujeron en la sexualidad de una manera terrorífica y en la que no tuve control".

Junto a ello ha confesado que fue abusivo con varias mujeres "al millón por ciento" en las que ejercía dinámicas de poder: "No estaban bien".

No solo eso. El actor ha asegurado que cuando fue acusado de violación se le pasó por la cabeza quitarse la vida: "Caminé hacia el mar y nadé lo más lejos que pude con la esperanza de ahogarme, de ser golpeado por un barco o comido por un tiburón" pero "luego me di cuenta que mis hijos seguían en casa y no les podía hacer eso".

Armie Hammer | Cordon Press

Ahora, Armie considera que está en un "negocio marcado por la cultura de la cancelación y mafias progres" en el que cuando alguien hace algo mal "le tiran" y "no hay oportunidad para la rehabilitación. Cuando tiran a alguien como yo al fuego para protegerse, lo único que hacen es hacer el fuego más grande".

Armie Hammer entona el 'mea culpa'

Además, ha admitido que fue "un imbécil, egoísta, que utilizó a gente para sentirse mejor": "Estoy aquí por mis propios errores". Eso sí, ha asegurado ser ahora una "persona más sana, más feliz y más equilibrada".

"Estoy verdaderamente agradecido por mi vida y mi recuperación, y por todo. No volvería y desharía todo lo que me ha pasado", ha remarcado.

Unas declaraciones de lo más sorprendentes que suponen un antes y un después en este testimonio que ha estado silenciado durante todos estos años en los que ha sido acusado y señalado. El actor ha reaparecido con esta entrevista que dará mucho de qué hablar.