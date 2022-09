La exmujer de Armie Hammer habla tras ver el "desgarrador" documental de los escándalos del actor

El documental original de Discovery +, 'House of Hammer', ha revivido la polémica de las denuncias por abusos sexuales que protagonizó el actor Armie Hammer hace un par de años, y que acabó por retirarle totalmente de su carrera.

Una polémica que ha tenido sus víctimas colaterales, y una de ellas ha sido Elizabeth Chambers, que estuvo casada con Armie Hammer durante 10 años, hasta 2020, y con el que comparte 2 hijos de 7 y 5 años.

La crisis en la reputación de Hammer también afectó a su familia, por lo que ver este documental que revive las acusaciones no le resulta fácil a Elizabeth Chambers. Así lo ha contado en una entrevista a E! news donde asegura que le ha parecido "desolador a muchos niveles".

"No planeaba verlo, pero un día dejé a los niños en el colegio y al llegar a casa, lo vi con mis personas de apoyo cerca", ha contado Chambers. "Obviamente, fue muy desgarador. Pero al mismo tiempo, esto existe. El pasado es el pasado y lo único que podemos hacer por ahora es aprender y escuchar, y ojalá, procesar y curarlo todo".

También ha hecho una revelación, y es que el equipo responsable del documental le pidió que participara en el mismo: "Me contactaron, pero, en el proceso por el que paso, lo único que importa son los niños y nuestra familia, y hacer eso no iba en la línea de lo que quiero para ellos". Ha contado también que sus hijos no han visto el documental, ya que a ella no le parece apropiado ponérselo "a día de hoy".

El documental de 'House of Hammer' | Discovery+

Chambers y Hammer se divorciaron en 2020, el año en que la polémica sobre los abusos y las prácticas caníbales estalló para el actor de 'Call Me by Your Name'. Sin embargo, no han perdido relación desde entonces, a pesar de las acusaciones, y se han centrado en mantener una buena imagen para sus hijos.

Chambers ha frecuentado con sus hijos las Islas Caimán, donde el actor se ha estado alojando en los últimos tiempos, e incluso se ha comentado que trabaja allí como conserje de un hotel.

Seguro que te interesa:

Tom Hardy escupió a Armie Hammer durante la audición de 'Mad Max: Furia en la carretera'