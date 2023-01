La ácida broma de Dakota Johnson sobre 'canibalismo' y Armie Hammer en público que ha dejado a todos en shock

Dakota Johnson ha sido la encargada de otorgarle el premio Icono Internacional al director de 'Call Me By Your Name', Luca Guadagnino, en la cena inaugural de la 39º edición del Festival de Cine de Sundance.

La actriz y el director son grandes amigos después de haber trabajado juntos en las películas 'A Bigger Splash' de 2015 y 'Suspiria' de 2018. Ahora, lo último del director es la ficción 'Hasta los huesos: Bones and All', protagonizado por Timothée Chalamet y que trata sobre una dramática historia de amor entre dos jóvenes caníbales. Puedes descubrir más acerca de la película en el vídeo de arriba.

De vuelta a la gala de los Premios Sundance, la actriz de '50 Sombras de Grey', ha dejado boquiabiertos a todos y cada uno de los presentes haciendo un comentario bastante inesperado en el que bromea sobre el actor Armie Hammer, acusado de abuso, agresiones sexuales y de realizar actos de canibalismo

"Fue aquí en Sundance en 2017 cuando el público experimentó una película que se caracteriza de manera única por el enfoque icónico de Luca para contar historias", ha comenzado diciendo la intérprete haciendo referencia a la película ganadora al Oscar en 2017, 'Call Me By Your Name'.

"Lamentablemente, yo no formaba parte de ese proyecto", sin embargo, como ella misma ha revelado: "Luca me pidió que interpretara el papel del melocotón, pero finalmente no pudimos cuadrar horarios", continúa explicando.

"¡Pero Gracias a Dios que no pudimos, porque entonces habría sido otra mujer que Armie Hammer intentó comerse!", ha bromeado la estrella dejando un sin fin de carcajadas entre el público que, atónitos y boquiabiertos procesaban la información de lo que acababa de ocurrir.

Fotograma de 'Call me by your name' | seestrena.com

En dicha escena, el papel de Elio, interpretado por Timothée Chalamet, realiza un acto sexual con un melocotón. Fruta que después, se come el personaje de Hammer.

"Han pasado cinco años desde que esa película se estrenó aquí y Luca no ha dejado de llevarnos a lugares emocionantes", añade la actriz haciendo referencia a lo último del director, "¿Quién diría que el canibalismo era tan popular?", ha terminando diciendo provocando la risa de los presentes en la gala.