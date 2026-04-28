Muere el concursante de The Voice USA Dylan Carter a los 24 años

La familia de The Voice está de luto después de conocer que uno de sus concursantes, Dylan Carter, ha muerto a los 24 años.

El cantante murió en una accidente de tráfico el pasado sábado 25 de abril en el condado de Colleton, Carolina del Sur. Carter viajaba solo en un Tesla del año 2026 cuando perdió el control del vehículo y chocó contra un poste de electricidad, informa la policía al diario The US Sun.

"Se salió de la carretera hacia la derecha, chocó contra un bordillo, contra un poste de luz, contra una valla y luego volcó", explica la policía.

Dylan fue trasladado al hospital más cercano con heridas graves pero poco después falleció.

El alcalde del condado de Moncks, Thomas Hamilton Jr., confirmaba su muerte a través de Facebook con este mensaje:

"Nuestra familia está desconsolada al enterarse del fallecimiento de Dylan Carter en un accidente automovilístico. Como cantante talentoso, solía entretener a nuestra comunidad con sus actuaciones en eventos municipales".

"Su amabilidad y encanto le granjearon un inmenso respeto, y su ausencia se notará profundamente. A los seres queridos y conocidos de Dylan, les ofrecemos nuestras más sinceras condolencias durante este difícil período".

"El municipio de Moncks Corner, su ayuntamiento y todo su personal expresan sus más sentidas condolencias. Para nuestra familia, él era mucho más que un artista; era nuestro amigo y estamos profundamente apenados", termina el mensaje.