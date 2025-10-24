Estrenos de cine del 24 de octubre: Llega a los cines la historia de Bruce Springsteen de la mano de Jeremy Allen White

Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, Frankenstein de Guillermo del Toro y el biopic de Bruce Springsteen destacan en una semana de estrenos cinematográficos en la que la proximidad deHalloween se nota con la llegada de películas tanto de terror, Black Phone 2, como de animación.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere, con Jeremy Allen White

Esta película de Scott Cooper (Corazón rebelde) a partir del libro homónimo de Warren Zanes cuenta quién era Bruce Springsteen cuando grabó en 1982 el álbum acústico Nebraska: un joven que luchaba contra la depresión y los traumas y no acababa de aceptar convertirse en un cantante de éxito masivo.

El estadounidense Jeremy Allen White, conocido por su papel de chef atormentado en la serie The Bear, reconoció cuando vino a Madrid a presentar la película que le "atraen las historias centradasen hombres solitarios" y que tratan sobre "la soledad o su cura".

Frankenstein, Del Toro hace un monumental retrato del clásico

Esta película es el sueño cumplido del mexicano Guillermo del Toro (El laberinto del fauno), obsesionado desde niño con el Frankenstein de Mary Shelley. En esta adaptación, Jacob Elordi da vida al monstruo más humano mientras que al doctor Víctor Frankenstein lo interpreta Oscar Isaac.

Ambos mantienen una relación traumática y tumultuosa de padre-hijo que se persiguen y odian en impresionantes y violentos paisajes, un espectáculo visual cuidado hasta el más mínimo detalle que se adapta al particular y barroco estilo de Del Toro.

Black Phone 2, secuela terrorífica

Ya en el género puro de terror, la secuela de Black Phone (2021) llega con el objetivo de liderar taquillas, como en su estreno en Estados Unidos. Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw y Jeremy Davies repiten en sus papeles, junto a Demián Bichir, al igual que el director, Scott Derrickson.

Mientras Finn, de 17 años, lidia con la vida tras su cautiverio, su hermana recibe llamadas en sueños de un teléfono negro y ve visiones perturbadoras de tres chicos acechados en el campamento Lago Alpine.

Los domingos, una película sobre fe y familia

Los domingos, la historia de una adolescente que quiere ser monja de clausura, llega a los cines tras ganar la Concha de Oro del Festival de San Sebastián sin pretender influir en las creencias delos espectadores, pero sí "disparar las conversaciones", ha asegurado a EFE su directora, Alauda Ruiz de Azúa (Cinco Lobitos, Querer).

Protagonizada por la joven Blanca Soroa junto a Patricia López Arnaiz, Nagore Aramburu y Miguel Garcés, la película plantea con complejidad y brillantez preguntas en torno a cómo se construye una vocación religiosa o qué pasa si intentas elegir otra familia, en este caso en un convento.

Chainsaw Man - La película: Arco de Reze: animación

Película de animación japonesa basada en el manga homónimo, dirigida por Tatsuya Yoshihara y situada en una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos. El protagonista es Denji, un ser humano con el corazón de un demonio.

Tom y Jerry: Aventura en el tiempo, un viaje a China

En esta película de animación dirigida por el chino Zhang Gang, Tom y Jerry viajan en el tiempo. Tras una loca persecución en el Museo Metropolitan de Nueva York, un portal del tiempo lostransporta a una ciudaddorada inspirada en la Antigua China, llena de magia, guerreros y criaturas sorprendentes.

The Home, siniestra residencia de ancianos

Dirigida por James DeMonaco (La Purga: La noche de las bestias), en esta película de terror protagonizada por Pete Davidson, Max, que acaba de empezar a trabajar en una residencia de ancianos, se da cuenta de que sus residentes y cuidadores esconden siniestros secretos.

Decorado, del creador de Unicorn wars y Psiconautas

En esta nueva animación dirigida por Alberto Vázquez (Unicorn wars, Psiconautas), y basada en un cortometraje de 2016, Arnold es un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial que empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa.

Pequeños calvarios, comedia negra con Arturo Valls

Pequeños calvarios es una comedia negra de Javier Polo (El misterio del Pink Flamingo) que se ríe de las pequeñas obsesiones y manías en cinco historias independientes protagonizadas por ArturoValls, Pablo Molinero, Andrea Duro, Vito Sanz y Marta Belenguer.

San Simón, un campo de concentración en la Ría de Vigo

Esta ópera prima de Miguel Ángel Delgado es el primer largometraje que recrea la historia de un campo de concentración franquista de San Simón, una "elegía a la memoria" de la isla en la ría de Vigo convertida en prisión y por la que pasaron más de 6.000 reclusos.

Constelación Portabella, cineasta y político

Este documental estrenado en el Festival de Venecia de 2024 repasa la vida y obra de Pere Portabella, nacido en 1927 y con una trayectoria que le ha inscrito en la historia del siglo XX: productor de Los golfos de Saura, El cochecito de Ferreri y Viridiana de Buñuel, director de Vampir Cuadecuc y Nocturno 29, además de senador en las Cortes Constituyentes.