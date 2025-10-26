Katy Perry celebra su 41 cumpleaños con una romántica cita en París junto a Justin Trudeau

Ante los rumores de una posible relación, Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau siguen dando de qué hablar. Según imágenes exclusivas obtenidas por el TMZ, la pareja disfrutó de una cita romántica en París, donde disfrutaron del icónico cabaré Crazy Horse Paris y abandonaron el teatro cogidos de la mano.

La velada tuvo lugar para celebrar el cumpleaños número 41 de la artista, y el paseo hasta el coche, cogidos de la mano, muchos lo consideran la oficialización pública de su romance.

No es la primera vez que se les ve juntos. A finales de julio, Katy y Justin fueron fotografiados cenando en un lujoso restaurante de Montreal. Después, salieron a la luz unas fotografías obtenidas por el Daily Mail de la cantante y el político besándose en un yate.

Con esta salida en París, la pareja pone punto de inflexión en su relación, llevándola del ámbito privado al foco mediático con elegancia y discreción. Eso sí, hasta el momento ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales.

Recordemos que Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron este verano oficialmente su separación, poniendo fin a una relación de casi una década por "diferencias irreconciliables".

Por su parte, Justin se divorció de su exmujer, la presentadora Sophie Gregoire, en 2023 después de 18 años de matrimonio y tres hijos en común.