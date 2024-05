Angelina Jolie "animó a sus hijos a evitar pasar tiempo" con Brad Pitt, según ha revelado su exguardaespaldas

La guerra entre Brad Pitt y Angelina Jolie por sus viñedos continúa activa. La expareja no llega a ningún acuerdo por el Chateu Miraval y el conflicto, que ya lleva años en los tribunales, está todavía muy presente en sus vidas. Desde que se separaron se encuentran en una batalla legal sin precedentes.

La última noticia que se tuvo sobre esto es que Brad se había apuntado un tanto al recuperar el famoso 10% que le había regalado a Angelina por su boda y que ya no era válido por la separación, aunque ella llevaba la delantera en el caso como puede verse en el vídeo de arriba. Ahora, a consecuencia de todo este conflicto, ha salido a la luz una declaración del exguardaespaldas de la pareja en la que se dice que Jolie presionó a sus hijos para que evitaran pasar tiempo con su padre, según Daily Mail.

Todo ha ocurrido porque los abogados de Brad Pitt han presentado unas declaraciones de Tony Webb, que trabajó para la pareja como guardaespaldas con su propia firma, SRS Global. El objetivo de esta moción presentada por Pitt, en la que llama a su ex "hipócrita" por afirmar que quería utilizar un acuerdo de confidencialidad en la venta de su viñedo francés para "controlarla", es demostrar que ella utilizó las mismos contratos con su propio personal.

Château de Miraval, el viñedo de Angelina Jolie y Brad Pitt | Cordon Press

"Entre 2000 y 2020 proporcioné diversos grados de seguridad personal a Angelina Jolie y su familia, y actualmente brindamos servicios a Brad Pitt", explica Webb. Su trabajo era "dirigir la seguridad para Jolie y la familia cada vez que salían de Estados Unidos", además de conseguir que la gente firmara acuerdos de confidencialidad para ella, incluido el personal de los hoteles. Él ha contado que todo se fue al traste con la separación y que el asistente de Jolie, Michael Vieira, le dijo que dos contratistas de su empresa independientes "podrían estar testificando en el caso del tribunal de familia".

"Me pidió que impidiera que estas dos personas testificaran. Entendí que el señor Vieira estaba haciendo esta solicitud en nombre de la señora Jolie y le expliqué que no tenía poder para pararlos porque eran contratistas independientes y no empleados de SRS Global. El señor Vieira después me dijo que su llamada debía de servir como un recordatorio de que esas personas habían firmado acuerdos de confidencialidad con la señora Jolie y que debía recordárselo y decirles que si testificaban en el caso la señora Jolie los demandaría", ha dicho el exguardaespaldas sobre esa conversación con Vieira.

Brad Pitt y Angelina Jolie con sus hijos | Gtres

"Comuniqué este mensaje a las dos personas por teléfono y ambos me dijeron que planeaban testificar. Uno de los dos individuos, Ross Foster, especificó que tenía la intención de testificar independientemente del acuerdo de confidencialidad, si recibía una citación judicial. Cuando el señor Foster me dijo esto, también me dijo que si se lo pedían, testificaría sobre las declaraciones que escuchó que la señora Jolie les hizo a los niños, animándolos a evitar pasar tiempo con el señor Pitt durante las visitas de custodia", afirma Tony Webb en su declaración.

"Tengo entendido que el señor Foster y el otro individuo mencionado anteriormente fueron, de hecho, citados y que ambos testificaron en el caso de derecho de familia Jolie/Pitt", concluye.