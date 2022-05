Una de las amigas más cercanas de Johnny Depp y que ha tenido uno de los protagonismos más insólitos en el juicio que lleva a cabo contra Amber Heard ha roto su silencio.

Gina Deuters es la mujer del socio de Depp de toda la vida, Stephen Deuters, y asegura que conoce al actor desde hace casi 20 años, habiendo presenciado muchas etapas de su vida incluida el turbulento matrimonio con Amber Heard.

Deuters formaba parte de la lista de testigos de Johnny Depp para declarar a su favor en el juicio, pero se hizo viral por un momento desconcertante en el que a Gina se le escapó una ventosidad en el estrado, oyéndose un sonoro pedo durante su testimonio. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Sin embargo ahí no terminaron los contratiempos, pues cuando la juez del caso, instigada por la amiga de Amber Eve Barlow, le preguntó a la testigo si había estado siguiendo el juicio online o había escuchado el testimonio de alguien, Deuters reconoció que sí había visto cosas, lo que hizo que fuera rechazada como testigo y se pidió que su declaración se eliminara del acta.

Así, aunque finalmente no pudo declarar en la corte, Gina ha concedido una entrevista a Page Six donde revela lo que iba a decir y cuenta lo que piensa de Amber Heard.

"Hubo una cosa que Amber me dijo en la boda de ellos. Se acercó como a mi oído y dijo, '¿tú y Stephen os peleáis?', y yo le dije, 'a veces discutimos', y ella dijo 'No, Gina, en plan pelear de verdad'. Y fue un poco perturbador. Me dijo, '¿lo disfrutas?'", añade.

Deuters continúa dando su opinión sobre lo que ha presenciado en el matrimonio. "Creo que hay una parte de Amber que cree que pelear es pasión. Significa que hay chispas, fuegos artificiales. También es alguien que está acostumbrada a conseguir lo que quiere siempre. Es bastante consentida y creo que hizo unas grandes demandas en el divorcio", sigue contando.

"Cuando a Amber se le niegan sus demandas, siento que fue como, 'no voy a conseguir lo que quiero así que te voy a destruir'", afirma sobre lo ocurrido con el divorcio. Deuters también recuerda que su marido, que se vio envuelto en el matrimonio en su última etapa y tuvo que actuar de mediador, llamó a Amber "un pony de feria sociópata" por su comportamiento, y ella lo ratifica.

"Nadie más quería lidiar con Amber, y Stephen era la única persona con la que podía hablar", cuenta.

Sobre el comportamiento de Depp, por otro lado, Gina afirma que "he estado con él mientras bebía, mientras se drogaba y fumaba marihuana, y su comportamiento nunca ha sido desagradable. Nunca le he visto sacar su temperamento", añade.

