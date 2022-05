El contrainterrogatorio al que está siendo sometida Amber Heard por parte de la abogada de Johnny Depp está poniendo contra las cuerdas a la actriz. Y es que, tras confesar que mintió bajo juramento respecto a sus donaciones benéficas, ahora se han mostrado evidencias que contradicen algunas de las supuestas lesiones que sufrió a manos de su exmarido.

Durante todas sus declaraciones en este juicio, la intérprete de 36 años ha narrado las diferentes agresiones que recibió de Depp, tanto físicas como sexuales: "Entonces él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza".

Sin embargo, el equipo legal de Johnny Depp ha cuestionado estos maltratos indicando que estos debieron dejar alguna lesión visible en el rostro o cuerpo de la actriz. De hecho, durante las fechas que aportó Heard sobre estos incidentes, la pareja de actores acudió a diversos eventos donde la intérprete fue fotografiada y donde no se apreciaba herida alguna.

Según Amber Heard, uno de estos episodios violentos ocurrió en marzo de 2013 cuando presuntamente, Depp golpeó con sus anillos la cara de su exmujer y le hizo sangrar por el labio, tal y como ha recordado en la pasada sesión la abogada del actor. No obstante, la única imagen que aportó la actriz de aquel momento mostraba un moratón en su brazo.

Después de ello, la abogada Camille Vasquez ha seguido comparando las fechas de los incidentes, según relató Heard, con las fotografías correspondientes a esos días. Así, se han desvelado imágenes de eventos a los que acudieron como en Rusia o Tokio en los que Depp habría lastimado a la actriz. Pero, no se ha visto en las fotografías de días posteriores ninguna lesión.

"No tienes heridas visibles en la cara, ¿verdad?", pregunto Vasquez, a lo que la intérprete respondió que "ninguna que pueda ver".

"Su nariz no parece estar lastimada en ninguna de estas fotos, ¿verdad?" preguntó la abogada. "Estoy usando maquillaje", respondió Amber Heard. "¿Y el maquillaje cubre el hinchazón?", increpó Vasquez. "El maquillaje no, pero el hielo sí", afirmó la protagonista de 'Aquaman'.

"Normalmente, el hinchazón después de ese tipo de lesión no es tan malo como te imaginas", respondió.

Cuestionan a Amber Heard por retocar imágenes de sus heridas

En otro momento del juicio, los representantes legales de Johnny Depp preguntaron a Heard por qué editó fotografías de sus lesiones, ya que aportó como pruebas varias imágenes de su rostro magullado y del mismo día, donde hay una diferencia entre ambas.

Por su parte, ella negó que las modificara para acentuar la gravedad de las heridas: "No la retoqué". Asimismo, aseguró que el cambio en el color de las imágenes se debió a la iluminación donde fueron tomadas.

