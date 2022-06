Amber Heard teme que otras mujeres no se atrevan a denunciar a Johnny Depp por ella

Semanas después de que acabar el juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, con sentencia favorable para él, la actriz de 'Aquaman' ha seguido protagonizando momentos gracias a su entrevista con Savannah Guthrie, la primera que da tras la sentencia.

En esta conversación exclusiva para Dateline, Heard se ha referido al papel de las redes sociales en el juicio, a los errores que pudo tener en el pasado y a cómo, a pesar de todo, sigue queriendo a Johnny Depp.

Pero también ha comentado sus sensaciones tras la derrota judicial, y de los miedos que esta le genera: "Nunca será suficiente". La actriz ha manifestado su malestar con la poca credibilidad que el jurado dio a sus palabras.

"Si tenía pruebas, eran parte de un plan calculado, un bulo. Si no tenía pruebas, es que no ocurrió. Si tenía algún golpe, maquillaje. Si no lo tenía, no había evidencias claras de violencia doméstica. Si se lo conté a alguien, una histérica. Si no lo hice, no ocurrió", ha compartido Heard. "Supongo que de esto es de lo que va un juicio por difamación, de quitarte la voz", añadía.

Con todo ello, se ha referido también a su imagen personal, y a cómo esta ha podido influir en el jurado: "Ya lo sé, no soy un buena víctima, ni la víctima perfecta ni deseable. Lo pillo, no soy un santo. Pero no he pedido gustarle a nadie".

La actriz, que aseguraba no recriminar nada al jurado, se ha referido a la parte del testimonio de Depp como una "implacable repetición de testimonios de empleados pagados".

En cuanto al argumento del equipo de Depp de que ninguna mujer le ha acusado nunca de violencia, Amber dejaba caer que puede que otras mujeres estén demasiado asustadas para acusarle públicamente. "Mira lo que me ha pasado a mí por sacar esto a la luz, ¿tú lo harías?", comentaba.

"Espero de verdad que esto no tenga el efecto paralizante que, me temo, va a tener en otra gente", en referencia a posibles casos de violencia doméstica que no se atrevan a denunciar.

También han salido a colación las notas de sus terapeutas a lo largo de los años a los que se remontan los hechos narrados en el juicio. Fueron rechazados como prueba al ser considerados por los jueces como "rumores". La actriz asegura que quiso apoyarse en aquellas pruebas, y que si ahora habla de ello no es por venganza: "Sería una forma pésima de vengarse".

