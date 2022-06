Amber Heard confiesa que sigue queriendo a Johnny Depp: "Puede que sea muy difícil de entender"

Ha sido la primera entrevista que Amber Heard concede tras la sentencia que le ha condenado a indemnizar a Johnny Depp. La actriz se ha sentado con la periodista Savannah Guthrie para el programa Today, de la NBC.

En la primera mitad de la conversación, Heard se refirió a la presión de las redes sobre el juicio, a los audios que la inculpaban o aquellos errores que dice reconocer en su relación con Johnny Depp.

Y ahora, en la segunda mitad de la entrevista, ha confesado cuáles son sus sentimientos hacia Johnny Depp tras todo lo sucedido. Savannah Guthrie le ha preguntado sobre sus declaraciones en el juicio, en las que decía que aún le quedaba algo de amor por Johnny Depp: "Le quiero. Le he querido con todo mi corazón".

"Hice todo lo que pude para que una ruptura tan profunda funcionara. No tengo sentimientos malos o inquina hacia él", ha contado Heard de la relación que tenía con Johnny Depp, quienes se separaban en 2016 y, más tarde, todo saltaba por los aires tras un artículo de la actriz en el Washington Post en el que hablaba de malos tratos, y tras la posterior denuncia de Johnny Depp por difamación.

"Puede que sea muy difícil de entender, o muy fácil. Si alguna vez has estado enamorado te parecerá fácil", ha añadido a su declaración. También ha comentado en esta parte de la entrevista sus sensaciones al comienzo del juicio, y que no se veía como la víctima "perfecta" o "deseable": "En mi testimonio, pedí al jurado que me vieran como a un ser humano".

Sobre sus posibles miedos a contar su historia a lo largo del juicio, y las presiones que sentía para no hablar: "Daba por sentado lo que asumía que era mi derecho a hablar. Lo que me daba miedo es que no importaba lo que hiciera o dijera, o cómo lo dijera. Cada paso que doy es otra oportunidad para esta especie de silenciamiento".

También ha revelado cómo enfocó ella el juicio desde su comienzo, y asegura que no quería llevarlo a algo tan personal: "El proceso no era sobre mi relación con Johnny. Era sobre mí pidiendo tener voz en una conversación cultural más grande que estábamos teniendo en aquel momento".

"Para mí lo importante era no hacer del juicio una conversación sobre él. Ni hacer cualquier cosa que pudiera difamarle. He tenido abogados que se aseguraban de ello", ha afirmado la actriz de 'Aquaman'.

