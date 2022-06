Amber Heard da su primera entrevista tras el juicio contra Johnny Depp: "No los culpo"

El mes de marzo se iniciaba el juicio que ha enfrentado hasta principios de junio a Johnny Depp y Amber Heard. El actor denunciaba así a su exmujer por difamación tras su polémico artículo en 'The Washington Post' donde aseguraba que había sido una mujer maltratada, aunque no daba el nombre del intérprete de los 'Piratas del caribe'.

Tras semanas enfrentándose en el los juzgados de Virginia el veredicto fallaba a favor de Johnny Depp. Así, el jurado dictaminó que Amber Heard tendrá que pagar 10 millones de dólares a Depp por daños compensatorios más 350.000 por los punitivos, de los 15 millones que estaban previstos, ya que las leyes estipulan que no se puede superar esta suma.

Amber Heard emitía un comunicado después del juicio donde expresaba que estaba "desconsolada" y "decepcionada": "Hace retroceder el tiempo a un momento la mujer hablaba y podía ser avergonzada y humillada públicamente".

Ahora, la actriz de 'Aquaman' ha ofrecido su primera entrevista a la periodista Savannah Guthrie para el programa 'Today's' de la NBC y que se emitirá el próximo martes y miércoles, aunque ya se ha podido saber algunas de sus declaraciones.

Así, Heard afirma: "No los culpo", comenta sobre el veredicto. Para continuar diciendo: "En realidad lo entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico".

Johnny Depp y Amber Heard | Gtres

Además, hace hincapié en calificar de "injusto" su trato en las redes sociales donde se publicaban vídeos que se hicieron virales en Twitter, Instagram y TikTok recopilando los testimonios de ambos en el juicio.

También matiza: "No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas. No presumo que la persona promedio deba saber esas cosas. Así que no lo tomo como algo personal".

Para terminar diciendo: "Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio y vitriolo, incluso si crees que estoy mintiendo, no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido un representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo".

