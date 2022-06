Amber Heard admite que ha hecho "cosas horribles" pero asegura: "He contado la verdad"

Amber Heard ha hablado con la periodista Savannah Guthrie en la primera parte de la entrevista que ha concedido en exclusiva a NBC.

Se trata de la primera vez que Heard habla con un medio tras la sentencia del juicio contra Johnny Depp, por la que Amber queda obligada a pagar 10 millones de dólares a Johnny Depp por daños compensatorios, más 35.000 por daños punitivos.

En la conversación con la periodista, Heard ha hablado de lo que ha supuesto para ella todo el proceso y la sentencia, así como de algunas acusaciones vertidas durante el juicio. En cuanto a ellas, Amber Heard mantiene su testimonio y no se arrepiente de lo dicho: "Mantendré cada palabra hasta el día en que me muera".

Pero también se lamenta de algunas de sus acciones durante su relación con Depp que salieron a la luz en el juicio. Savannah Guthrie le ha preguntado por los audios en los que ella admitía haber empezado alguna pelea física.

"He dicho y hecho cosas horribles durante mi relación. Me he comportado de una forma horrible que ni yo reconocía, pero he hablado abiertamente y de forma voluntaria sobre ello", confiesa la actriz.

Habla de su parte de responsabilidad en la historia: "En el juicio he mencionado el horrible lenguaje usado, sobre ser llevada al extremo en el que no diferenciaba lo malo de lo correcto. Siempre sabré que yo he sido parte de esto, yo era la otra mitad de la relación, que fue fea. Podría haber sido maravillosa pero fue muy tóxica. Éramos horribles el uno con el otro".

"He cometido muchos errores, pero siempre he contado la verdad", sentencia Heard. También cuenta que, a pesar de haber sido siempre sincera, como dice ella, ha habido obstáculos en su camino durante el juicio. Y entre ellos vuelve a destacar la presión mediática y de las redes.

"Creo que la mayor parte de este juicio se jugó en las redes sociales. Este caso es un ejemplo de cómo algo se puede ir de las manos en redes. Y el jurado no es inmune a ello". En la entrevista hablan de cómo el jurado evitaba leer nada sobre el juicio en medios, algo que Heard pone en duda: "¿Como podían no hacerlo? Creo que incluso para el mejor intencionado de los jueces habría sido imposible evitarlo". Una influencia que los abogados de Depp negaron en su primera entrevista tras el juicio.

