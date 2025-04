Los amigos de Elizabeth Hurley, incluido Elton John, reaccionan al romance de la actriz con Billy Ray Cyrus: "¿Es una broma?"

Recientemente, la actriz Elizabeth Hurley ha hecho pública su relación con el cantante Billy Ray Cyrus, desatando una ola de críticas y advertencias por parte de sus seguidores. Parece que la noticia ha generado polémica y muchos de sus fans consideran que el padre de Miley Cyrus "no es un buen partido" para la británica.

No obstante, estas críticas no han afectado a la pareja, que ya no oculta su relación y muestra su amor y su vida de enamorados en público a través de mensajes en las redes sociales.

Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus | Instagram de @elizabethhurley1

Según informa Page Six, los amigos de Hurleyhan reaccionado a la polémica noticia: "Lleva mucho tiempo esperando un romance. Creo que le gusta todo ese rollo de vaquero".

Otro de sus amigos responde a las críticas que aseguran que la relación es una farsa: "Esto no es un engaño. Liz no es una persona mentirosa; es muy sincera, muy inteligente y creo que le gusta. Solo hay que mirar la foto de ellos juntos. ¡Se ve feliz! La gente es muy rápida a la hora de ser cruel".

Pero no todos en su círculo cercano ven con buenos ojos esta nueva relación. "Los amigos de Liz creen que debe ser una broma o una locura, pero no se lo dicen", afirma una fuente.

Al parecer, Elton John, uno de los mejores amigos de la actriz, no está de acuerdo con este nuevo romance de su amiga. Según explica la fuente: "Puede que Elton no entienda esta relación y esté un poco desconcertado. Pero a pesar de todos sus defectos, es muy leal a Liz".

Por otro lado, el cantante de Your Song, de 78 años, también mantiene una estrecha relación con Miley Cyrus, quien no se habla con su padre, Billy Ray, según varios medios.