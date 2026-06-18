Zac Efron confiesa que su físico hipermusculado era imposible y lo hacía sentir "miserable": "No era feliz"

El actor de 38 años Zac Efron, recordado mundialmente por su etapa en la franquicia High School Musical, ha confesado abiertamente que ha comenzado a invertir de lleno en su felicidad personal tras darse cuenta del enorme vacío que arrastraba.

El intérprete se ha sincerado a la revista Heat sobre el cambio de mentalidad que ha experimentado recientemente: "Me ha costado llegar hasta aquí, pero mi mayor motivación es ser feliz tanto en mi vida profesional como personal. Durante demasiado tiempo, solo me centré en el trabajo y descuidé mi vida personal".

Dentro de este profundo proceso de introspección, el actor ha prometido no volver a poner en riesgo su estabilidad emocional por culpa de las drásticas exigencias de los guiones de Hollywood.

Zac Efron en 2017 en Baywatch | Cordon Press

Recordando la extrema preparación física a la que se sometió en 2017 para la película Baywatch, donde las intensas dietas y las extremas rutinas de ejercicio lo hacían sentir completamente miserable, Efron se ha mostrado tajante: "Creo que los hombres, al igual que las mujeres, tienen que ser realistas. El físico que tenía para Baywatch no era sostenible. No era feliz viviendo como lo hacía para conseguir ese físico. Hoy en día, doy mucha más importancia a mi salud mental".

Esta firme defensa de la naturalidad y el bienestar llega poco después de que los focos mediáticos se centraran en su fisonomía por motivos muy diferentes. Hace un tiempo, el aspecto de la estrella acaparó grandes comentarios en redes, un debate que se zanjó cuando reapareció y muchos afirmaron que ha recuperado su cara de antes tras haber lucido durante un tiempo unas facciones visiblemente inflamadas.

Zac Efron sin camiseta de vacaciones | Cordon Press

Alejado por completo de los focos y de las críticas sobre su imagen, el actor se encuentra actualmente viviendo en Australia, volcado de lleno en la construcción de la casa de sus sueños.

Se trata de un proyecto residencial único, sostenible y campestre ubicado cerca de Byron Bay, en Nueva Gales del Sur, donde compró un terreno de 128 hectáreas en el año 2020. La edificación, diseñada junto al especialista Joost Bakker, estará compuesta principalmente de cáñamo, contará con seis módulos destinados a dormitorios y un espectacular jardín en la azotea.

Entusiasmado con los avances de las obras, Efron no ha dudado en presumir de su futuro hogar asegurando que "ha llegado a un punto en el que potencialmente es la casa más genial jamás construida...".

Para el actor, este refugio integrado en la naturaleza se ha convertido en su medicina perfecta para desconectar de las cámaras: "Llevo una vida bastante acelerada y trabajo bastante, así que entre películas y giras de prensa, mi principal objetivo siempre es tomarme tiempo para mí, descansar y recargar energías, estar en la naturaleza tanto como sea posible y lo más cerca posible de la tierra, y este terreno parece perfecto para eso".