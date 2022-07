El actor de Hércules en 'Thor: Love and Thunder' habla de ese loco cameo y qué significa

Después de dos semanas en cartel, ya se han revelado casi todos los secretos de 'Thor: Love and Thunder'. Ahora es el momento de conocer al actor que interpreta a Hércules en una de las escenas post-créditos de la película, quien por fin rompe su silencio.

En la escena en cuestión (¡ojo spoilers!) descubrimos que Zeus (Russell Crowe) sigue con vida. Thor le había atravesado con su propio rayo, demostrando quién es el verdadero Dios del Trueno y que este no era más que un charlatán. Pero ahora Zeus quiere venganza, no le gustan los superhéroes. Y la venganza de los Dioses siempre es terrible. Pero, ¿a quién va a enviar para limpiar su honor? Pues nada menos que a su hijo, Hércules, que ha pasado por un 'cambio radical' desde que le vemos en la asamblea de dioses.

Desde que se supo que Zeus aparecería en la película, la presencia de Hércules se convirtió en un deseo para los fans de Marvel. Es uno de los personajes más importantes de los cómics pero, al acabar 'Thor: Love and Thunder', se daba por hecho que aún no era su momento. Una vez más, la casa de las ideas ha escondido bien sus cartas.

Tras el personaje se encuentra Brett Goldstein, conocido por su trabajo en la serie 'Ted Lasso'. El actor mantuvo en secreto su rol, incluso para su familia.

Brett Goldstein, actor que interpreta a Hércules en 'Thor: Love and Thunder' | Getty

"Les envié un mensaje de texto diciendo: '¡Acabo de ver 'Thor'! ¡Es muy buena! Creo que la disfrutarías. Deberías ir a verla", dijo Brett en una entrevista para Entertainment Weekly.

Brett comenta la manía de su madre de enviar mensaje durante las películas, algo que realmente le molesta. "Llega al final, y como 10 segundos antes de que empiece, ella me envía un mensaje de texto, '¡Russel Crowe está de vuelta, qué gracioso!' Y le dije: '¡Mira hacia la maldita pantalla!' Estaba en plan, si no ve esto, se irá y dirá: 'Bueno, disfruté la película'. No sé por qué nos enviaste a verla", bromeó.

Finalmente sus padres quedaron bastante satisfechos con su aparición. "Mi padre sigue llamándose a sí mismo Zeus, eso es un problema", agregó el actor.

Su compañera de reparto en 'Ted Lasso', Hannah Waddingham, fue una de las pocas en conocer que interpretaría el papel, pero nunca llegó a saber que había rodado sus escenas, según declaró para el medio Variety.

"Él me dijo: 'Me han ofrecido esto... ¿Creen que debería hacerlo?", dijo Hannah . "Yo dije, '¿Estás loco? ¿De verdad estás teniendo este momento? ¿Estás pensando en serio que quizás no hagas de Hércules?'... ¡Entonces no me dijo que lo había hecho! Así que todo el mundo estaba como '¡Brett Goldstein! ¡Bret Goldstein! Y yo estaba en plan, 'Bastardo descarado'".

Todo parece indicar que tendremos dos versiones de Hércules próximamente en la gran pantalla, pues cabe destacar que además de la versión de Goldstein en una probable quinta película de 'Thor', Disney esta preparando su live action sobre el personaje. Guy Ritchie, quien estuvo tras la dirección de 'Aladdín', será el autor de esta producción aún sin reparto, que tiene previsto llegar a los cines en 2024.

