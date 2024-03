El actor de Dune: Parte 2 que fue eliminado del montaje final por su larga duración: "Tengo el corazón roto"

Los fans ya pueden disfrutar de Dune: Parte 2 en los cines, la película que promete encabezar la taquilla de medio mundo. Tres años han sido muchos para aquellos a los que les entusiasmó la primera parte de Denis Villeneuve sobre la novela de Frank Herbert.

Para ella, el director canadiense contó con un reparto de lujo, en el que destacaban TimothéeChalamet, Zendaya, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista... En definitiva, salían a estrella por metro cuadrado.

El equipo de Dune: Parte Dos en la premiere | Getty

Lejos de contar con otros tipos de perfiles para los nuevos personajes de la segunda entrega, el cineasta ha vuelto a elegir a actores como Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken, Léa Seydoux o Anya Taylor-Joy, desvelada a última hora en un misterioso papel.

Pero no todos han cabido. La cinta dura alrededor de 170 minutos y lamentablemente para el perjudicado, un intérprete fue eliminado del montaje final: Tim Blake Nelson.

Tim Blake Nelson | Getty Images

El actor es conocido por La balada de Buster Scruggs, la serie de Watchmen, El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro o la próxima Capitán América: Brave New World, en la que retomará su papel de El Líder visto en El increíble Hulk. De hecho, aún figura en muchas bases de datos cinematográficas como parte del reparto de Dune: Parte 2, pero no es así.

En una entrevista para MovieWeb aseguró sentirse desolado por la decisión: "No creo que tenga la libertad de decir en qué escena salía. Se lo dejaré a Denis Villeneuve si quiere hablar de ello. Pero me lo pasé muy bien haciéndola. Y luego él tuvo que eliminarla porque pensó que la película era demasiado larga. Tengo el corazón roto por eso, pero no hay resentimientos. Me encantó y no puedo esperar a hacer algo más con él y la verdad es que queremos hacerlo".

Timothée Chalamet y Zendaya en Dune: Parte Dos | Warner Bros.

Tanto su personaje como la escena que rodó es una incógnita, pero hay quienes teorizaron con que iba a dar vida al conde Hasimir Fenring, marido de Lady Margot, el personaje de Seydoux, tal y como apuntó Screen Rant.

Quizás en algún futuro, si se desvela una versión extendida o el montaje del director, veamos a Nelson en acción.