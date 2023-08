De 'Loki 2' al nuevo Capitán América: todo lo que nos espera en la Fase 5 de Marvel

'Invasión secreta', la última serie de Marvel lanzada hasta la fecha, resultó ser un fiasco. La vuelta de Nick Furia parecía a priori la baza infalible para que la franquicia comiquera recuperase el favor del público, pero, en vez de eso, decepcionó hasta tal punto que su último episodio se convirtió en el contenido de Marvel Studios peor valorado de la historia con un 13% en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, la Casa de las Ideas está lejos de frenar su maquinaria y tiene un buen número de series y películas preparadas para lanzar en los próximos meses y años. No en vano, en vista de la decepción mayúscula que había sido 'Invasión secreta', a su término se apresuraron a lanzar el tráiler de la siguiente ficción que veremos en Disney+, la segunda temporada de 'Loki', que cuenta al menos con los adeptos de este personaje emblemático de las películas y al que no le fue mal como protagonista de su propia historia. Después, no faltarán superhéroes y villanos en una y otra pantalla.

'Loki', temporada 2

El 6 de octubre aterrizará la nueva entrega de 'Loki' en Disney+, en la que el Dios de las Travesuras (el personaje de Tom Hiddelston) se reencontrará con Mobius (Owen Wilson) para tratar de parar los pies a Kang (Jonathan Majors) y a sus múltiples variantes en su intento por alterar el multiverso. En la realidad paralela en la que aterrizó Loki al final de la primera temporada, se encuentra alterado por los cambios y su amigo no le recuerda. Además, veremos a un nuevo personaje interpretado por Ke Huy Quan, llamado Ouroboros, y a una nueva variante de Kang, Victor Timely, que se introdujo en la escena post-créditos de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'.

'The Marvels', película

Carol Danvers, protagonista de 'Capitana Marvel', a la que vimos por última vez 'Vengadores: Endgame', regresa al MCU con una nueva cinta que llegará a los cines el 28 de julio. Se trata de 'The Marvels' y esta vez Brie Larson no estará sola. La heroína compartirá protagonismo con otras dos mujeres cuyo recorrido a comenzado en series: Kamala Khan de 'Ms. Marvel' (interpretada por Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris), que fue un personaje secundario aunque decisivo de 'Bruja Escarlata y Visión'.

'Echo', nueva serie

Introducida como personaje secundario de 'Hawkeye' (en español, 'Ojo de Halcón'), Maya López tendrá ahora su propia serie en Disney+. Se trata de la primera heroína nativa americana y el segundo personaje sordo del MCU (tras Makkari en 'Eternals'), interpretada por Alaqua Cox. Su alterego superheroico, Echo, tiene unos reflejos visuales fuera de lo normal y es capaz de imitar los movimientos de combate de sus oponentes, convirtiéndola en una luchadora difícil de vencer. Su historia de orígenes nos llevará de vuelta a los bajos fondos neoyorquinos donde nos reencontraremos con varios personajes de Marvel de la etapa Netflix: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio y Krysten Ritter estarán como Daredevil, Kingpin y Jessica Jones respectivamente. 'Echo' se estrena el 29 de noviembre.

'Ironheart', serie

Llenar el hueco que dejó el Iron Man de Robert Downey Jr. en el MCU no será tarea fácil, pero hay quien lo intentará: Riri Williams (Dominique Thorne), que fue presentada en 'Black Panther: Wakanda Forever', es una ingeniera con el talento para crear su propia versión del traje que tuvo Tony Stark. Ya grabada, tendrá seis episodios y se espera que llegue a Disney+ en algún momento de 2024.

'Deadpool 3', película

Inicialmente programada para noviembre, la tercera entrega del superhéroe al que da vida Ryan Reynolds se pospuso para abril o mayo de 2024, aunuque se desconoce si llegará para esa fecha. La producción de la cinta está paradadebido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Lo que sí se sabe es que detrás de la cinta se encuentra el director Shawn Levy ('Stranger things', 'El proyecto Adam') y que supondrá el regreso de Hugh Jackman como Lobezno.

'Daredevil: Born Again', serie

Charlie Cox en 'Daredevil' | Netflix

Como hemos comentado antes, Charlie Cox volverá a encarnar a Daredevil en 'Echo' (tras su paso por 'Spider-Man: No Way Home' y 'She-Hulk: Abogada Hulka'). Sin embargo, los planes del MCU para él no se reducen a pequeñas apariciones en calidad de secundario, sino que pronto le veremos encabezar una serie que lleve su nombre de nuevo, 'Daredevil: Born Again', y que adapta el cómic homónimo de Frank Miller y David Mazzucchelli. Programada para principios de 2024, está por ver si llegará a tiempo.

'Agatha: Coven of Chaos', serie

Jac Schaeffer, creadora de la excelente 'Bruja Escarlata y Visión', se encarga también de su spin-off centrado en Agatha Harkness, el personaje al que dio vida Kathryn Hahn. Se desconoce el argumento de la serie, que se describe como una comedia negra y a la que se unirán el prota de 'Heartstopper' Joe Locke como Billy Kaplan/Wiccan, hijo de Bruja Escarlata y superhéroe gay adolescente, y Aubrey Plaza encarnando a Rio Vidal, un personaje creado para la serie que ocupará el rol de villana.

'Capitán América: Nuevo Orden Mundial', película

Anthony Mackie y Chris Evans como Falcon y Capitán América en Marvel | Marvel

Después de que Steve Rogers (Chris Evans) se retirase como Capitán América, la Fase 4 nos mostró en 'Falcon y el Soldado de Invierno' como Sam Wilson, alias Falcon, recogía el testigo del cargo. Ahora tendrá su primera película como protagonista, prevista para julio de 2024, en la que además veremos a Harrison Ford en el papel de Thaddeus Ross, conocido como Thunderbolt, presidente de los EEUU en el universo Marvel (papel que había interpretado el fallecido William Hurt).

'Thunderbolts', película

Wyatt Russell en 'Falcon y el Soldado de Invierno' | Disney +

Soldado de Invierno (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova (Florence Pugh), Guardián Rojo (David Harbour), U.S. Agent (Wyatt Russell) y la Contessa Valentina (Julia Louis-Dreyfus) conformarán el peculiar grupo de villanos redimidos que da título a la película 'Thunderbolts', los cuales son reclutados por el Gobierno para cumplir misiones especiales. Son algo así como el Escuadrón Suicida de Marvel y les veremos en pantalla, huelga mediante, a finales de 2024.

'¿Qué pasaría si...?', temporada 2

Tras una primera temporada lanzada en 2021, '¿Qué pasaría si...?' ('What If') volverá con una nueva tanda de nueve entregas (sin fecha de estreno prevista). Se sabe poco al respecto, salvo que uno de los episodios contará qué pasaría si la Capitana Carter combatiese contra Hyra Stomper y otro estará centrado en Kahhori, una joven mujer Mohawk que descubrirá el Teseracto que transformó un lago en la Confederación Iroquesa en una puerta de entrada a las estrellas.

'Blade', película

Encarnado por Wesley Snipes, Blade se popularizó con una trilogía de películas a finales de los noventa y principios de los 2000. Ahora, con Disney recuperando los derechos sobre el personaje que tenía New Line Cinema, prepara su integración en el universo Marvel con Mahershala Ali ('Moonlight') dándole vida. El actor hizo un breve cameo de voz en 'Eternal' antes de este proyecto. La película está prevista para principios de 2025 y sería la que cerraría la Fase 5.