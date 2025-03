El equipo de Justin Baldoni llama "arrogante" a Ryan Reynolds intentando escapar de la demanda: "Su abuso de poder continúa"

Justin Baldoni y su equipo no han tardado en reaccionar ante el intento de Ryan Reynolds de desvincularse de la batalla legal en la que está involucrado junto a Blake Lively.

El martes, la estrella de Deadpool presentó una moción para ser eliminado de la demanda interpuesta por el director de It Ends With Us, argumentando que Justin "no identifica una sola declaración supuestamente difamatoria" hecha por él. En cuanto a la acusación de haber llamado "depredador" a Baldoni, el equipo legal de Reynolds argumentó de manera irónica que esto no podría considerarse difamación si el actor "realmente cree que el señor Baldoni es un depredador". Además, detallaron las razones por las que Ryan podría pensar eso basándose en confesiones pasadas del propio Justin.

El miércoles, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, respondió contundentemente a la moción de Reynolds a través de un comunicado.

Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Baldoni por separado en la premiere de It Ends With Us | Gtres/Cordon Press

"El abuso de poder del señor Reynolds en Hollywood continúa, esta vez pidiendo de manera arrogante ser excluido del caso a pesar de su participación públicamente documentada, que va mucho más allá de ser simplemente un 'esposo preocupado'. El señor Reynolds fue una pieza clave en el plan, difamando a Justin en Hollywood, presionando a WME para que dejara de representarlo y tratando de destruir su carrera por todos los medios posibles. Sus huellas han estado por todas partes en esta campaña de desprestigio contra Justin y el equipo de Wayfarer desde el primer día", argumentan.

"El señor Reynolds ahora intenta reducir denuncias legítimas a simples 'sentimientos heridos', enviando un mensaje claro de que el bullying es aceptable. Después de prender la mecha, ahora intenta huir de las llamas. No funcionará. Las reclamaciones de Wayfarer en su contra son reales y serias. El señor Reynolds puede aparecer en tantos programas de sketches como quiera e intentar minimizar su situación actual con bromas, pero no nos detendremos hasta que sea responsabilizado por sus acciones", terminan, probablemente haciendo referencia a su broma en el 50 aniversario de Saturday Night Live.

Esta batalla legal sigue escalando, y parece que ninguno de los involucrados está dispuesto a dar marcha atrás.