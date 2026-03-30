laSexta, líder sobre su competidor directo, crece de nuevo y bate máximo de temporada en el mes de su 20º aniversario

Al Rojo Vivo (9,4% y 359.000) bate máximo de temporada tras lograr un fuerte crecimiento de +1,6 puntos respecto al mes anterior. Es líder sobre su competidor y el segundo de mayor aportación, consiguiendo, además, más de 2,1 millones de espectadores únicos cada día. En Target Comercial, es líder entre privadas con un gran 10,9%

ARV: Elecciones Castilla y León: El Año Decisivo destaca entre sus emisiones este mes superando el millón de seguidores de media y 4.359.000 espectadores únicos. Alcanza un 8% de cuota y es líder sobre todos sus competidores privados, a +3,5 puntos de su rival directo, y superando también a la primera cadena de su grupo competidor

laSexta Noticias (8,5% y 738.000) crece y consigue su máximo desde noviembre de 2024 (16 meses) en cuota y el más visto en un año. Es la opción informativa que más crece respecto al mes anterior (+0,6) y, un mes más, gana a su directo competidor. Logra la mayor ventaja sobre su rival directo de la temporada (+1,7 puntos) con todas las ediciones superando a las del competidor

laSexta Noticias 14H L-V (9,4% y 780.000) logra su mejor cuota en casi un año y el más visto en un año. Es el informativo de sobremesa que más crece respecto al mes pasado, subiendo +1,0 punto, y supera los datos de los informativos de sobremesa de su rival y se queda a una décima del informativo de la primera cadena de su grupo adversario.

laSexta Noticias 20H L-V (7,9% y 748.000) también firma su mejor cuota en casi un año y el más visto en un año y es el informativo de noche que más crece respecto al mes pasado (+0,7 puntos). Gana al informativo de su inmediato competidor con la mayor ventaja de la temporada, +2,4 puntos, y también se queda a solo 2 décimas del informativo de la primera cadena de su grupo adversario

laSexta Noticias FDS (8,6%) alcanza máximo desde noviembre de 2024 y supera por 2º mes a la oferta informativa de la primera cadena de su competidor privado. La edición de las 14H (8,6%, 589.000) consigue su mejor cuota desde marzo-22, mientas que la de las 20H (8,5% y 825.000) vuelve a ser la edición más vista de la cadena, creciendo a su mejor cuota y miles desde noviembre de 2024

Más Vale Tarde (6,6% y 494.000), también en su mejor resultado de la temporada tras subir +0,7 puntos respecto a febrero y nuevamente por delante de su inmediato competidor. En Target Comercial es líder absoluto con un 9,3%. Cada día, es visto por más de 2,3 millones de espectadores único. Vuelve a ser el programa de mayor aportación a la cadena.

laSexta Xplica (7,7% y 622.000) alcanza también récord de temporada y su mejor marzo histórico tras el fuerte crecimiento de +0,9 puntos respecto al mes anterior y de +2,0 respecto a hace un año. En Target Comercial crece al 8,1% y es segunda opción de su franja (solo le supera Cuatro). Es el programa con mayor audiencia acumulada de la cadena, con casi 3,9 millones de espectadores únicos cada sábado

Lo de Évole (9,9% y +1,2) vuelve a ser lo más visto de la cadena, liderando sobre todos sus competidores privados (a casi +4 puntos de ventaja sobre su rival directo) y creciendo de nuevo, +0,8 puntos respecto a febrero. Destaca también en el número de espectadores únicos, con 2.463.000 cada domingo. Con las entregas de este mes, con Manu Sánchez, Lola Herrero y Marc Giró alcanza en la temporada un 9% de cuota, la mejor de las últimas cinco

El Intermedio (6,8% y 879.000) continúa como el programa diario más visto de la cadena, consiguiendo su 2º mejor mes de la temporada y superando cada día los 2,5 millones de espectadores únicos

El Objetivo (7,1% y 438.000) logra su mejor cuota desde noviembre de 2024, y es su tercera mejor cuota mensual histórica de las cuatro temporadas que se emite en formato de ‘especiales’. Mejora +1,7 puntos el dato del mes anterior y es líder sobre su inmediato competidor con 1,5 ptos de ventaja.

Aruser@s (13,6% y 313.000) sube y es además del programa con mayor cuota de la cadena. Es líder absoluto entre los espectadores de 35-54 años y consigue cada mañana más de 900.000 espectadores únicos

laSexta Columna (6,4% y 734.000) y ‘Equipo de investigación’ (6,1% y 649.000) anotan también récord de temporada, alcanzando ambos cada viernes los 1,9 millones de espectadores únicos

Jugones (5,2% y 499.000) continúa nuevo por delante de su adversario y sumando cada día cerca de 830.000 espectadores únicos

Zapeando (5,7% y 489.000) firma su mejor mes de la temporada y es líder del Target Comercial, con un gran 10,2% de cuota. Consigue una media de 1,4 millones de espectadores únicos

laSexta Clave (4,7% y 548.000) continúa por delante de su inmediato competidor en el que es su 2º mejor mes de la temporada, consiguiendo cada día una media de más 900.000 espectadores únicos

La Roca (5,0% y 446.000) firma su mejor mes de la temporada y desde junio del año pasado, destacando nuevamente en los espectadores únicos que consigue, con 3,4 millones