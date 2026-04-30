Los liderazgos de las temáticas de Atresmedia: Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder, a una distancia de +0,7 sobre su inmediata competidora y repite también como la temática más vista en el consumo en diferido. También lidera la Sobremesa (2,5%), la Tarde (3,3%) y el Prime Time (2,2%) de lunes a viernes y, por tanto, domina su franja específica de novelas (L-V 15:00-22:45) con un 2,9%.

Este mes también tiene las series temáticas más vistas acaparado el top 6 con Leyla (2,5% y 289.000), Emanet (3,1% y 274.000), el final de El amor invencible (2,7% y 251.000), Cuando seas mía (3,4% y 252.000), Perdona nuestros pecados (2,5% y 242.000) y Marina (3,2% y 221.000), todas líderes. Además, superan a su directa competidora Secretos de familia (1,5% y 97.000) y Vera (1,2% y 109.000).

Neox (1,8%), líder en la sobremesa, vuelve a sobresalir en jóvenes, 25-44 años y Target Comercial

Neox (1,8%) crece respecto a marzo y es líder de la sobremesa (2,2%). Vuelve a conseguir sus mejores registros entre el público joven (3,2%), los espectadores de 25-44 años (3,8%) y el Target comercial (2,5%), donde lidera en la Sobremesa (3,7%) y la Tarde (3,7%).

El contenido más visto del canal es el Cine (2,2% y 196.000), The big bang theory (2,2% y 170.000), líder en Target Comercial (3,7%), y Los Simpson (2,1% y 161.000), líder y la serie de animación más vista de la TV, también líder en Target Comercial (3,6%).

Mega (1,3%) sigue líder con El Chiringuito de Jugones

Mega (1,3%) mantiene también su audiencia y lidera un mes más con El Chiringuito de Jugones. El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue una media de 150.000 seguidores, 549.000 de espectadores únicos y un 3,6% de cuota media. En el ranking de la cadena sigue Batalla de restaurantes (178.000 y 1,7%) y se suma este mes Forjado a fuego (113.000 y 1%) entre sus contenidos más vistos.

Atreseries (1,7%) reina entre las cadenas de nueva creación y despunta con Bright Minds

Atreseries mantiene su seguimiento y también su liderazgo entre las cadenas de nueva creación. En abril, lo más visto del canal es Bright Minds (170.000 y 2%), Master crimes (157.000 y 1,7%) y Crimen en el trópico (143.000 y 1,6%).