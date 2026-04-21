ATRESMEDIA y atresplayer suman otro mes como el grupo audiovisual y la plataforma líderes en el consumo digital

ATRESMEDIA prolonga un mes más su liderazgo en el consumo digital, consolidándose como el grupo audiovisual líder también en internet. Según los últimos datos de Comscore, correspondientes a marzo de este año, la compañía vuelve a situarse a la cabeza de las audiencias digitales, posición que mantiene de forma ininterrumpida desde abril de 2016. En esta ocasión, crece respecto al mes anterior y supera los 22 millones de visitantes únicos (+2%), logrando nuevamente una rotunda ventaja sobre su principal competidor, un +98%. Esto se traduce en una diferencia de más de 10,9 millones de usuarios sobre su rival.

Además, en el tercer mes de 2026, Atresmedia vuelve a superar a todos sus competidores en el ranking de sites más visitados en España, consolidando la 9ª posición y de nuevo muy por delante de su competidor directo, que ocupa la 36ª.

atresplayer sigue líder otro mes más entre las plataformas

Al liderazgo de Atresmedia como grupo vuelve a sumarse el de atresplayer entre las plataformas. Una primera posición que consigue gracias a los más de 2,5 millones de visitantes únicos que registra en el mes y con la que vuelve a imponerse a sus competidores, aventajando en un +10% a su principal adversario y en un +23% a la plataforma de la cadena pública.

Un resultado con el que vuelve a situarse en lo más alto, reforzando su apuesta por la calidad, la innovación y la diversidad, incorporando de manera continua nuevos contenidos exclusivos a un catálogo único que abarca entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una oferta que la afianza como la plataforma en español de referencia, destacando por su prestigio, proyección y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Tras consolidarse un año más como la plataforma con mayor número de estrenos de producción nacional, mantiene su apuesta y continúa otro mes ofreciendo contenido inédito y nuevos estrenos.

Así, en marzo, ha llegado a atresplayer la segunda temporada de Entre tierras, el éxito protagonizado por Megan Montaner al que se suman Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani y Carlos Sholz, entre otros. Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. En los nuevos capítulos, la protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo.

También han llegado nuevos capítulos de su comedia surrealista Rafaela y su loco mundo, que mezcla estética pop y referencias chanantes, y de Padre no hay más que uno, la serie, una comedia repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables.

laSexta y Antena 3, líderes en el ranking de canales

En lo que respecta a las webs de televisión, las principales cadenas de Atresmedia vuelven a coronarse líderes en el consumo digital, encadenando su noveno mes consecutivo a la cabeza y alcanzando notables distancias con sus competidores.

Así, en marzo, laSexta.com ha celebrado los 20 años de historia de la cadena con un exitoso balance también en las audiencias digitales: lidera el ranking y lo hace creciendo hasta los 8,4 millones de visitantes únicos, lo que supone un incremento del +11% respecto al mes anterior y un +13% frente al dato interanual. La ventaja sobre su principal competidor vuelve a ser superior al +600%.

A continuación, Antena 3 colidera el top de canales al conseguir 7,8 millones de visitantes únicos, creciendo también un +11% en la comparativa interanual. Con este resultado, antena3.com mantiene una ventaja sobre su inmediato competidor de un +29%.

laSexta.com, con su completo seguimiento de la actualidad política, social e internacional, ha escalado a lo más alto en digital. Un marzo con especial refuerzo en su posición como referente informativo a través de los programas de actualidad e informativos de la cadena: Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave, laSexta Xplica y El Objetivo se han detenido a seguir la última hora de la guerra de Irán y sus consecuencias, obteniendo resultados de récord. laSexta Columna y Equipo de Investigación también han incrementado su seguimiento, y Lo de Évole y El Intermedio han vuelto a ser los programas más vistos de la cadena.

Antena 3 sigue igualmente a la cabeza entre las cadenas de televisión en otro mes con un sobresaliente seguimiento para Antena 3 Noticias, que encadenan 75 meses de liderazgo absoluto y cuentan con las ediciones más vistas de la televisión, además del especial más seguido de las Elecciones en Castilla y León. También Espejo Público continúa con su buena tendencia desde que comenzó el año y ha vuelto a destacar por su cobertura de la actualidad, así como por sus entrevistas, entre ellas la de Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Núñez-Feijóo o Juan Manuel Moreno.

En entretenimiento, El Hormiguero ha sido de nuevo líder absoluto y el programa más visto de la televisión junto a Pasapalabra y La Ruleta de la Suerte, mientras que Cocina abierta de Karlos Arguiñano sigue triunfando con sus recetas matinales y Y ahora Sonsoles destaca en la tarde.

En Prime Time, El Capitán en Japón y El Desafío han cerrado con sendas victorias sus nuevas temporadas en las noches de miércoles y viernes y Atrapa un millón ha seguido triunfando los sábados.

En ficción, Sueños de libertad se alza otro mes más como la serie más vista de la televisión, líder invicta y anotando, además, su 2ª mejor cuota histórica. En Prime Time, también tiene las series más vistas del mes: Perdiendo el juicio continúa como la serie nacional más vista de la noche, mientras que Una nueva vida y En tierra lejana le siguen como las más vistas del horario estelar, además de ser las producciones internacionales más seguidas.

Onda Cero sube y supera los 3,5 millones y Europa FM alcanza los 700.000 visitantes únicos

En cuanto a las radios del grupo, ondacero.es finaliza el mes con más de 3,5 millones de visitantes únicos, lo que supone un +8% respecto a marzo de 2025. De nuevo, ha destacado su completo seguimiento de la actualidad, recogiendo toda la información generada por la crisis internacional en Oriente Medio desde sus ediciones de Noticias y programas como Más de Uno, con Carlos Alsina; La Brújula con Rafa Latorre; o Julia en la Onda los fines de semana. Además, ha seguido ofreciendo nuevo contenido desde sus podcasts, que este mes han estrenado el documental Arny, cuando se cumplen 30 años del mediático caso, y la serie documental Invisibles, que ofrece un acceso inédito a investigaciones reales contra el narcotráfico, el contrabando y la delincuencia económica llevadas a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Finalmente, Europa FM, también en ascenso, logra una media de 700.000 visitantes únicos (+31% respecto al mes anterior), con especial seguimiento al morning show Cuerpos especiales, con Eva Soriano y Nacho García, y a Me pones, con Juanma Romero; además del mix musical basado en "Los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre".