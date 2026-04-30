Antena 3 crece, lidera abril y amplía la ventaja con sus competidores

Antena 3 encadena en abril otro mes imbatible en audiencias y revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando ya 21 meses consecutivos como la cadena más vista. Con un 12,6% de cuota de pantalla, consolida su audiencia, frente al descenso de sus adversarios, y amplía la ventaja sobre sus competidores: supera por +1 punto a la siguiente cadena, la mayor distancia desde septiembre, y por +3,5 puntos a su inmediato competidor, la diferencia más alta en un mes de abril de los últimos 30 años, desde 1996. Una vez más, la solidez de su programación sigue triunfando de la mañana a la noche, liderando con los informativos, programas y serie diaria más vistos de la televisión.

En abril, refuerza su incontestable liderazgo en entretenimiento, copando los 5 programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero, Tu cara me suena, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Una fiesta de muerte, todos líderes imbatibles. Así, Antena 3 tiene el entretenimiento líder a diario, con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también triunfa con sus apuestas estelares este mes: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, que arranca como el mejor estreno de la temporada, se suma el de Mask Singer: adivina quién canta en la noche de los miércoles, mientras que Una fiesta de muerte coge el relevo de Atrapa un millón en la noche del sábado.

En informativos, Antena 3 Noticias suma 76 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores. La oferta informativa de Antena 3 logra su mejor abril en cuatro años y continúa con los informativos más vistos de la televisión, destacando en la sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de abril en 20 años. También Espejo Público sobresale este mes al convertirse en la oferta privada líder de su franja.

En cuanto a la ficción, Sueños de libertad firma un mes extraordinario al igualar su mejor cuota histórica, un 14,5%, y conseguir la mayor distancia de la historia con su competidor privado y la más alta de la temporada frente a la cadena pública. Perdiendo el juicio termina como uno de los éxitos del curso con una media del 10% de cuota y ¿A qué estás esperando? (9,7%) recoge el testigo en la noche del jueves.

Antena 3 (12,6%), cadena líder: crece y amplía distancias con sus competidores

Suma 21 meses consecutivos de reinado. Lidera en el 69% de los días y domina las principales franjas. Tiene los programas, informativos y serie diaria más vistos de la TV

• Antena 3 Noticias (18,9% y +1,8 M) suma 76 meses consecutivos de liderazgo y refuerza su posición como referente informativo. Firma su mejor abril en 4 años y se sitúa a +10,5 puntos sobre su rival privado.

o Antena 3 Noticias 1 (23,1% y 2,1 M) sigue arrasando y alcanza 99 meses de liderazgo en la sobremesa, siendo el contenido más visto de la televisión y superando por +14,1 puntos a su competidor.

o Antena 3 Noticias 2 (17,5% y +1,8 M) acumula 69 meses de liderazgo en Prime Time, con una ventaja de casi +10 puntos sobre su competidor.

o Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,1% y 1,5 M) suma 69 meses como la opción informativa más vista, destacando su primera edición líder con su mejor abril desde 2007.

o Noticias de la mañana (13,1% y 149.000) es el informativo matinal más visto y líder privado de su franja.

o Antena 3 Deportes sigue siendo la información deportiva más vista y líder en todas sus ediciones.

• Espejo Público (11,5% y 291.000) es líder entre privadas, destacando su franja de máxima audiencia matinal con un 13,4%.

Antena 3 acapara los programas más vistos de la TV con El Hormiguero a la cabeza

Antena 3 vuelve a conseguir el top 5 con los formatos líderes de la televisión: El Hormiguero, Tu cara me suena, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Una fiesta de muerte.

• El Hormiguero (13,4% y 1,7 M) es el programa más visto y logra la mayor distancia de la temporada, con más de 4 millones de espectadores únicos diarios.

• Tu cara me suena (20,6% y +1,6 M) arrasa como líder absoluto de los viernes, con una ventaja de +9,2 puntos y 4,4 millones de espectadores únicos.

• Pasapalabra (18,7% y 1,6 M) mantiene el liderazgo con el minuto de oro diario y 3,1 millones de espectadores únicos.

• La ruleta de la suerte (21,2% y 1,5 M) alcanza 72 meses de liderazgo con una ventaja histórica de +12 puntos.

• Una fiesta de muerte (12,8% y 1,3 M) lidera la noche del sábado con 3,3 millones de espectadores únicos.

• Mask Singer: adivina quién canta (12,8% y 850.000) irrumpe como líder con más de 2,2 millones de espectadores únicos.

• Y ahora Sonsoles (9,9% y 701.000) es el magacín privado más visto de las tardes.

• Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,6% y 765.000) lidera por 49 meses con una ventaja de +7,7 puntos.

• Una nueva vida (9,5% y 900.000) y En tierra lejana (11,7% y 860.000) destacan como las producciones internacionales más vistas.

Sueños de libertad sigue líder y en máximo histórico

• Sueños de libertad (14,5% y +1,2 M) continúa como la serie más vista de 2026 y firma su mejor cuota histórica, con amplias ventajas sobre sus competidores.