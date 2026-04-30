laSexta (6%), de nuevo líder sobre su competidor directo en el mes de su 20 aniversario

laSexta (6%) se sitúa nuevamente en abril como la 3ª cadena privada más vista, liderando sobre su inmediato competidor. También supera a su rival directo otro mes en Target Comercial (7,3% vs 6,7%).

La Mañana de lunes a viernes (9,9%) es su franja más fuerte, gracias al seguimiento de Al Rojo Vivo, en su 3º mejor mes de la temporada, y de Aruser@s, que sigue fuerte y como el programa más competitivo de la cadena.

En Prime Time, al 20º aniversario de El Intermedio, se suma la llegada de Marc Giró y de Aimar Bretos a las noches de martes y miércoles, reforzando el gran equipo de comunicadores de la cadena con estas dos nuevas figuras de reconocida trayectoria.

· Cara al show con Marc Giró aterriza con éxito en las noches de los martes, superando notablemente la media de su franja y también por encima de la media de la cadena. Tras dos emisiones promedia un 7,3% (610.000 espectadores de media), liderando sobre su competidor. Su debut ha sido el mejor estreno en laSexta en 6 años con un 8,5% de cuota, 727.000 seguidores y más de 2,2 millones de espectadores únicos, siendo líder frente a su inmediato competidor y sobre la cadena pública.

· El Intermedio (7,2% y 899.000) triunfa en el mes de su 20º aniversario alcanzando su mejor cuota mensual en dos años (mayo de 2024) y su mes más visto desde noviembre de 2024. Es el programa más visto de la cadena a diario y líder sobre su inmediato competidor. Cada día es visto por más de 2,6 millones de espectadores únicos. El especial por sus 20 años se eleva a su mejor dato en 4 años y su día más visto en más de un año (1.128.000 seguidores y un 10,2%)

· Aruser@s (13,3% y 287.000) continúa como el programa con mayor cuota de la cadena. Es líder absoluto en Target Comercial (16,2%) y entre los públicos de 35-54 años (18,5%) y consigue cada mañana cerca de 850.000 espectadores únicos

· Al Rojo Vivo (8,6% y 309.000) firma su 3º mejor mes de la temporada y sigue líder sobre su inmediato competidor. Es el programa de mayor aportación a la cadena y consigue cada mañana más de 1,9 millones de espectadores únicos

· laSexta Noticias (7,5% y 578.000) se impone un mes más a la oferta informativa de su directo competidor, a la que aventaja en más de un punto y continúa entre los contenidos más seguidos de la cadena

o laSexta Noticias 14H L-V (8,5% y 664.000) logra su 2ª mejor cuota de la temporada y es el informativo más visto de la cadena, superando ampliamente al de su inmediato competidor

o laSexta Noticias 20H L-V (7,1% y 574.000) también se sitúa muy por delante del informativo de su inmediato competidor, a +2 puntos de ventaja

o laSexta Noticias FDS (7,1%) firma su mejor resultado en abril en dos años. Tanto la edición de las 14H (7,6%, 482.000) como la de las 20H (6,6% y 553.000) anotan ambas su mejor cuota en abril desde 2024

· Más Vale Tarde (5,8% y 406.000) despunta en Target Comercial con un 8,5%. Cada día, es visto por más de 1,9 millones de espectadores únicos y sigue como uno de los programas con mayor aportación a la cadena

· laSexta Xplica (6,1% y 458.000) crece cerca de un punto respecto al año pasado hasta su mejor abril histórico. Es el formato de actualidad más visto del sábado y el programa con mayor audiencia acumulada de la cadena, con casi 3,4 millones de espectadores únicos cada sábado

· Lo de Évole (8,6% y 1,1) cierra con sus mejores datos de los últimos cuatro años, al igualar la cuota de la anterior temporada. Es líder sobre todos sus competidores privados y lo más visto de la cadena. Supera los 2,4 millones de espectadores únicos y es líder absoluto en Target Comercial (10,5%)

· El Objetivo (5,5% y 343.000) se impone a su inmediato competidor y suma este mes más de 2 millones de espectadores únicos en cada uno de sus especiales

· Jugones (5,4% y 497.000) continúa por delante de su adversario y sumando cada día 780.000 espectadores únicos. Anota su mejor cuota del año y mayor distancia anual con su competidor

· Zapeando (6% y 502.000) firma su mejor mes de la temporada y desde julio de 2025. Vuelve a ser líder del Target Comercial, con un gran 10,3% de cuota. Consigue una media de 1,4 millones de espectadores únicos