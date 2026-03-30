Los liderazgos de las temáticas de Atresmedia: Nova suma otro mes como la cadena femenina líder y Neox despunta en Jóvenes

Nova (1,8%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (1,8%) vuelve a ser la cadena femenina líder, a una distancia de +0,7 sobre su inmediata competidora y repite también como la temática más vista en el consumo en diferido. También lidera la sobremesa (2,4%), la tarde (3,1%) y el Prime time (2,1%) en L-V y, por tanto, su franja específica de novelas (15:00-22:45) con un 2,8%.

Junto a Bright Minds de Atreseries, tiene las series temáticas más vistas con Emanet (3% y 278.000), Leyla (2,3% y 284.000), El amor invencible (2,4% y 275.000), Cuando seas mía (3,4% y 260.000) y el estreno de Perdona nuestros pecados (2,5% y 246.000). Además, superan a su directa competidora Marina (2,9% y 231.000) y, en el fin de semana, Pasión de gavilanes (2,1% y 245.000), La tormenta (1,4% y 134.000) y el estreno de Me atrevo a amarte (1,2% y 105.000).

Neox (1,7%) despunta en jóvenes, 25-44 años y Target Comercial

Neox (1,7%) consolida su audiencia desde que inició el año y vuelve a conseguir sus mejores registros entre el público joven (3%), de 25-44 años (3,5%) y el Target comercial (2,4%), donde lidera en la Sobremesa (3,4%) y la Tarde (3,7%).

El contenido más visto del canal es The big bang theory (2,1% y 179.000), líder en Target Comercial (3,4%), el Cine (2% y 188.000), y Los Simpson (2,1% y 182.000), la serie animada más vista de la TV e igualmente líder en Target Comercial (3,4%).

Mega (1,3%) sigue líder con El Chiringuito de Jugones

Mega (1,3%) mantiene también su audiencia y triunfa un mes más con ‘El Chiringuito de Jugones’. El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue una media de 143.000 seguidores, más de medio millón de espectadores únicos y un 3,6% de cuota media. En el ranking de la cadena siguen ‘Batalla de restaurantes’ (183.000 y 1,7%) como lo más visto de la cadena, y ‘Vida bajo cero: Canadá’ (120.000 y 1,5%) entre sus contenidos más vistos.

Atreseries (1,8%) reina entre las cadenas de nueva creación y logra lo más visto en temáticas con Bright Minds

Atreseries mantiene su seguimiento y también su liderazgo entre las cadenas de nueva creación. En marzo, logra lo más visto de las temáticas con la nueva temporada de Bright Minds (2,5% y 327.000), líder de su franja en las noches de lunes y martes. En el top del canal también se encuentra el estreno de Master crimes (1,8% y 197.000), Crimen en el trópico (2,2% y 166.000) y Forever (1,8% y 155.000).