Atresmedia (25,6%) reina como Grupo líder por 37º mes consecutivo

Atresmedia (25,6%) también sube y vuelve a alzarse como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, encadenando así 37 meses consecutivos a la cabeza y consiguiendo una ventaja sobre su competidor de +1,9 puntos.

Gana de nuevo el Prime Time, con un 25,5% de cuota de pantalla y se impone a su rival directo por +3 puntos de ventaja. Además de la franja estelar, lidera también la Sobremesa (30,2%) y la Tarde (24,3%), ganando igualmente todas estas franjas de lunes a viernes, donde también conquista la Mañana (26,7%), por lo que continúa dominando prácticamente todas las franjas televisivas.

Igualmente, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, superando los 16 millones de espectadores únicos de media en abril.

Antena 3 refuerza en mayo su incontestable liderazgo en las audiencias de televisión, encadenando ya 22 meses consecutivos a la cabeza y ampliando distancias con sus competidores.

laSexta, por su parte, finaliza mayo anotando un 5,9% de cuota de pantalla. La Mañana es, un mes más, su franja más fuerte, tanto de lunes a domingo (8,5%) como a diario (9,5%) y en ambos casos por delante de su inmediato competidor.

En cuanto a las temáticas, suben y anotan una cuota conjunta del 6,8%: Nova (1,9%) repite como la cadena femenina líder, además de tener las series temáticas más vistas y de liderar el consumo en diferido entre esta oferta; Neox (1,7%) mantiene sus registros y sigue despuntando en jóvenes y los espectadores de 25 a 44 años; Mega (1,4%) crece y firma su mejor mes de temporada, con subida también para ‘El Chiringuito de Jugones’ y Atreseries (1,7%) continúa como la cadena de nueva creación líder.