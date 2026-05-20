Atresmedia alcanza 10 años como el grupo audiovisual líder en el consumo digital

Atresmedia prolonga un mes más su liderazgo en el consumo digital y ya supera los 10 años en la primera posición. Así, según los últimos datos de Comscore, correspondientes a abril de este año, vuelve a situarse a la cabeza como el grupo audiovisual líder también en internet, hegemonía que mantiene de manera ininterrumpida en las audiencias digitales desde abril de 2016. En esta ocasión, consigue 19,6 millones de visitantes únicos, de nuevo a una holgada ventaja frente a su principal competidor, un +93%. Esto se traduce en una diferencia de 9,4 millones de visitantes únicos sobre su rival.

Además, en el cuarto mes de 2026, Atresmedia vuelve a superar a todos sus competidores en el ranking de sites más visitados en España ocupando la 10ª posición y de nuevo muy por delante de competidor directo, que se sitúa en la 38ª.

atresplayer consigue 2,1 millones de visitantes únicos

atresplayer finaliza el mes alcanzando 2,1 millones de visitantes únicos y consolidando su apuesta constante y decidida por nuevos contenidos exclusivos. Así, sigue reforzando un catálogo único e imbatible en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una oferta que la posiciona como la plataforma en español más completa y reconocida, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Tras consolidarse un año más como la plataforma con mayor número de estrenos de producción nacional, mantiene su apuesta y continúa otro mes ofreciendo contenido inédito y nuevos estrenos.

En abril ha continuado estrenando nuevos proyectos y ha llegado uno de los más esperados, La Nena, tercera entrega de la saga de La Novia Gitana, dirigida por Paco Cabezas y protagonizada por Nerea Barros. La serie es una adaptación libre de 8 episodios de la tercera novela homónima del fenómeno literario creado por Carmen Mola y está dirigida por Paco Cabezas, que ya estuvo al frente de La Novia Gitana y La Red Púrpura; junto a Miguel Ángel Trudu.

Igualmente, también ha ofrecido nuevos capítulos de la segunda temporada de Entre Tierras, el éxito protagonizado por Megan Montaner al que se suman Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani y Carlos Sholz, entre otros. Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes.

Su surrealista comedia Rafaela y su loco mundo, que mezcla estética pop y referencias chanantes, y Padre no hay más que uno, la serie, una comedia repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables, han finalizado y, por tanto, ya están disponibles al completo en la plataforma.

laSexta y Antena 3 siguen líderes en el ranking de canales

En cuanto a las webs de televisión, las principales cadenas de Atresmedia vuelven a coronarse líderes en el ranking de consumo digital, encadenando su décimo mes consecutivo a la cabeza y de nuevo superando a sus competidores.

Así, en abril, laSexta.com sigue a la cabeza del ranking con 6,2 millones de visitantes únicos, aumentando la ventaja sobre su inmediato competidor a un +670%, la más alta desde noviembre de 2025.

A continuación, Antena 3 colidera el top de canales y vuelve a superar a su adversario directo al conseguir 5,5 millones de visitantes únicos.

laSexta.com, con su completo seguimiento de la actualidad política, social, nacional e internacional, continúa en lo más alto en digital y siendo, otro mes más, referente informativo a través de sus programas de actualidad y ediciones informativas: Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave, laSexta Xplica o El Objetivo han seguido de forma completa toda la actualidad nacional, con el juicio a Ábalos o el caso Kitchen y la regularización de inmigrantes, así como la guerra de Irán y el bloqueo de Ormuz, el fin de la era Orbán en Hungría o la llegada de Artemis a la Luna, en el plano internacional. Un abril en el que Lo de Évole ha cerrado temporada anotando el mejor dato de las últimas cuatro temporadas, y El Intermedio, con máximo en su 20º aniversario, han destacado en la cadena, donde también han llegado al horario estelar Marc Giró y su Cara al show y Aimar Bretos al frente de La noche de Aimar. A diario, Aruser@s se ha mantenido fuerte en la mañana y Zapeando también ha destacado con su mejor mes del curso.

Antena 3 sigue igualmente en el top de cadenas de televisión en otro mes con un sobresaliente seguimiento para Antena 3 Noticias, que encadenan 76 meses de liderazgo absoluto y teniendo las ediciones más vistas de la televisión. También Espejo Público continúa con sus buenos resultados en las mañanas televisivas y con su cobertura de la actualidad, ofreciendo este mes entrevistas con .

En entretenimiento, la cadena ha seguido dominando de manera absoluta y copando los programas más vistos de toda la televisión con El Hormiguero, Tu cara me suena, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Una fiesta de muerte. Antena 3 ha triunfado así con su entretenimiento a diario, representado por Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también triunfa con sus apuestas estelares este mes: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, que arranca como el mejor estreno de toda la temporada en televisión, continúa Mask Singer: adivina quién canta con éxito en la noche de los miércoles.

En ficción, Sueños de libertad firma otro sobresaliente mes y Perdiendo el juicio termina como uno de los éxitos del curso, sumándose ¿A qué estás esperando? a la noche del jueves.

Onda Cero supera los 2 millones y Europa FM finaliza el mes con una media de 500.000 visitantes únicos

En cuanto a las radios del grupo, Onda Cero supera en abril los dos millones de visitantes únicos, gracias a programas como Más de uno, con Carlos Alsina; Por fin, con Jaime Cantizano; La brújula, con Rafa Latorre; o Radioestadio, con Edu García. Además, destaca su oferta digital, con los programas y secciones a la carta y un gran catálogo de producciones de audio nativas, como El viaje del Guernica e Invisibles; true crimes, como Operación viuda negra, Caso y Anglés: historia de una fuga.

Finalmente, Europa FM finaliza con una media de 485.000 visitantes únicos, con especial seguimiento al morning show Cuerpos especiales, con Eva Soriano y Nacho García, y a Me pones, con Juanma Romero; además del mix musical basado en "Los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre".