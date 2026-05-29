Los liderazgos de las temáticas de Atresmedia: Nova (1,9%), Neox (1,7%), Mega (1,4%) y Atreseries (1,7%)

Nova (1,9%), cadena femenina líder y con las series más vistas

Nova (1,9%) encadena otro mes como la cadena femenina líder, de nuevo con la mayor ventaja de la temporada sobre su inmediata competidora (+0,8 puntos) y repite también como la temática más vista en el consumo en diferido. Vuelve a liderar también la Sobremesa (2,4%) y la Tarde (3,3%) y el Prime Time (2,2%) de lunes a viernes y, por tanto, domina su franja específica de novelas (L-V 15:00-22:45) con un 2,9%.

De hecho, vuelve a lograr las series temáticas más vistas con Leyla (2,4% y 281.000) y Cuento de una noche (2,4% y 274.000), su nuevo gran estreno para la franja estelar. También se sitúan en el top 10 Emanet (3% y 273.000), Cuando seas mía (3,5% y 258.000), Cuidado con el ángel (3,2% y 252.000), Perdona nuestros pecados (2,6% y 243.000) y Marina (3,2% y 225.000), todas ellas líderes. Además, superan a su directa competidora La tormenta (1,6% y 148.000), Vera (1,1% y 106.000), Secretos de familia (1,5% y 109.000) y Esposa joven (1,4% y 78.000).

Neox (1,7%), líder en la sobremesa, sigue destacando en jóvenes, 25-44 años y Target Comercial

Neox (1,7%) vuelve a conseguir sus mejores registros entre el público joven (2,8%), los espectadores de 25-34 años (3,8%) y el Target comercial (2,2%), donde lidera en la Sobremesa (3,4%) y la Tarde (3,3%). El contenido más visto del canal es el Cine (2% y 182.000), The big bang theory (2,2% y 167.000), líder en Target Comercial (3,2%), y Los Simpson (2,1% y 167.000), líder y la serie de animación más vista de la TV, también líder en Target Comercial (3,4%).

Mega (1,4%), en máximo de temporada, sigue líder con El Chiringuito de Jugones

Mega (1,4%) sube y firma su mejor mes de la temporada más. Vuelve a destacar entre su oferta El Chiringuito de Jugones, que también crece y alcanza sus mejores datos desde febrero. El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue una media de 161.000 seguidores, cerca de 600.000 de espectadores únicos y un 4% de cuota media y sigue líder en la noche temática. En el ranking de la cadena también continúa Batalla de restaurantes (181.000 y 1,7%) y se suma el estreno de las entregas nunca vistas de Pesadilla en la cocina USA en la noche de los viernes (1,2% y 105.000 espectadores).

Atreseries (1,7%) sigue reinando entre cadenas de nueva creación

Atreseries mejora en su seguimiento y suma otro mes como líder de las cadenas de nueva creación. En mayo, lo más visto del canal es el estreno de Crimen en el trópico (1,7% y 181.000), Bright minds (2% y 166.000) y The mysteries of Laura (1,9% y 158.000).