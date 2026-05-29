Antena 3 crece en mayo, lidera y marca la mayor distancia con sus competidores

Antena 3 refuerza en mayo su incontestable liderazgo en las audiencias de televisión, encadenando ya 22 meses consecutivos a la cabeza y ampliando distancias con sus competidores. Así, sube al 12,9% de cuota de pantalla, la cadena que más crece entre las principales, alejándose de sus adversarios y reafirmando su posición como cadena más vista: aumenta la ventaja con la siguiente opción a casi +2 puntos, la mayor de la temporada, y marca la mayor distancia con su inmediato competidor en un mes de mayo en 31 años, desde 1995, +3,6 puntos. Un mes más, vuelve a demostrar la solidez de su programación, que triunfa de la mañana a la noche, liderando con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.

Un liderazgo imbatible que respalda su apuesta en entretenimiento, información y ficción. En informativos, Antena 3 Noticias acumula 77 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores y con sus ediciones líderes y las más vistas de la televisión. La oferta informativa de Antena 3 no deja de crecer y firma su mejor mayo en cinco años (desde 2021), destacando en la Sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de mayo en 30 años (desde 1996) y también en el fin de semana, con su mes de mayo más alto desde 2008, 18 años.

En entretenimiento, Antena 3 cierra otro mes extraordinario y con los programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero lidera nuevamente en lo más alto del ranking, otro mes más, seguido de Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Tu cara me suena, todos imbatibles. Así, Antena 3 tiene los programas que más triunfan a diario, con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, que alcanza 50 meses de liderazgo, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también con sus apuestas estelares: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, continúa el de Mask Singer: adivina quién canta en la noche de los miércoles, y se suma La Voz Kids en la noche del sábado.

En el apartado de ficción, Antena 3 también cosecha las series más vistas: Sueños de libertad se sitúa a la cabeza con otro mes sobresaliente y su mejor mayo histórico con un 14,2%, de nuevo líder absoluto y a enormes ventajas de sus competidores. En tierra lejana y Una nueva vida son, por su parte, las series más vistas del Prime Time.

El liderazgo de Antena 3 se expande a todo Atresmedia (25,6%), también en ascenso y encadenando 37 meses consecutivos a la cabeza entre grupos, en esta ocasión a +1,9 puntos, pese a tener un canal menos que éste.

Antena 3, TV líder por 22º mes consecutivo, crece y marca más distancias con sus competidores

Antena 3 (12,9%) crece, la que más lo hace entre las cadenas principales y refuerza su posición como la televisión líder sumando 22 meses consecutivos a la cabeza. Su ascenso en mayo le permite aumentar la ventaja con sus competidores, de modo que amplía la distancia con la siguiente opción a +1,9 puntos, la mayor de la temporada, mientras que marca la mayor distancia con su adversario directo en 31 años en un mes de mayo, +3,6 puntos. Además, este mes refuerza su dominio aplastante en el número de victorias que consigue en el mes, alcanzando el 96% de las jornadas de mayo (27 de 28 días).

Una hegemonía que se traslada también al ranking de emisiones, acaparando los 100 primeros puestos (sin eventos deportivos) protagonizados por Antena 3 Noticias, El Hormiguero, Pasapalabra, La ruleta de la suerte, Tu cara me suena o el especial de las Elecciones de Andalucía, líder y el más visto de la televisión.

También continúa imbatible en Prime Time, franja estelar en la que también sube al 13,3% cuota, y aumenta a más de 4 puntos la ventaja su competidor directo y a casi +3 puntos sobre la cadena pública (la más alta desde hace dos años) en la banda más atractiva para los anunciantes. Igualmente, revalida su liderazgo en la Sobremesa (17,9%), a casi +10 puntos de su rival, por lo que lidera nuevamente las franjas de mayor consumo, ganando también la Tarde (10,6%).

En la Mañana (11,5%) sigue por delante de su competidor privado, subiendo de lunes a viernes al 13,1% de cuota y logrando una ventaja con su rival de +1,9 puntos.

Antena 3 (12,9%), TV líder, la que más crece y vence a más distancia de sus competidores

• Antena 3 Noticias (19,3% y 1,9 M) encadena 77 meses consecutivos de liderazgo (desde enero 2020) reafirmando su posición como referente informativo. Crece y firma su mejor mayo en 5 años y se sitúa a + 10,7 puntos de ventaja sobre su rival privado. Tiene los informativos más vistos de la TV y c cvlas ediciones líderes de la Sobremesa y el Prime Time

o Antena 3 Noticias 1 (23,3% y 2,2 M) vuelve a arrasar alcanzando el hito de conseguir 100 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018) con su mejor mayo en 30 años (desde 1996). Es el contenido regular más visto y con mayor cuota de la televisión y supera por +14,1 puntos a su inmediato competidor

o Antena 3 Noticias 2 (18,4% y +1,9 M) acumula 70 meses de liderazgo en el Prime Time (desde agosto de 2020), siendo el informativo que más crece respecto a abril (+0,9 puntos). Mantiene la ventaja de +10 puntos sobre su inmediato competidor

o Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,2%1,6 M) también suma 70 meses como la opción informativa más vista del fin de semana y firma su mejor mayo desde 2008. Destaca la 1ª edición (22% y +1,9 M), que continúa líder durante 70 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos, siendo de nuevo el informativo más visto del fin de semana, alcanzando su mejor mayo desde 2004, 22 años. La 2ª edición (12,2% y 1,3 M) también es líder y crece, por su parte, a su mejor mayo en 5 años

o Noticias de la mañana (14,0% y 171.000) logra una subida de casi 1 punto respecto a abril, sumando 9 meses como el matinal más visto y siendo líder privado de su franja, con una ventaja de +5,2 puntos sobre su inmediato competidor

o Antena 3 Deportes sigue siendo la información deportiva más vista y líder con todas sus ediciones con máxima cuota histórica en un mes de mayo para la edición de lunes a viernes (19,6%)

• Espejo Público (12,3% y 313.000) firma su 2º mejor mes de la temporada al subir notablemente respecto a abril (+0,8 puntos). De 8.55 a 11.00 horas continúa registrando su seguimiento más alto con un 14,5% de cuota, un resultado con el que, de hecho, alcanza máximo del curso en esta franja

Antena 3 acapara los programas más vistos de la TV con El Hormiguero de nuevo a la cabeza

Antena 3 vuelve a conseguir los programas más vistos de la televisión, con El Hormiguero de nuevo en el primer puesto y seguido de Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Tu cara me suena, todos líderes

• El Hormiguero (13,5% y 1,6 M) es, otro mes más, el programa más visto de toda la televisión y líder absoluto, encadenando 15 meses de hegemonía. Mantiene sus destacadas ventajas frente a sus rivales y repite como el formato con más espectadores únicos de la televisión a diario, con más de 4 millones de media cada día de mayo

• Pasapalabra (18,8% y 1,6 M) les sigue en lo más alto del ranking de entretenimiento, de nuevo líder absoluto y a +8,7 puntos sobre su principal competidor y +7,4 sobre la cadena pública, consiguiendo en la mayoría de las tardes el minuto de oro y con más de 3,1 millones de espectadores únicos

• La ruleta de la suerte (21,4% y +1,5 M) alcanza 73 meses consecutivos de liderazgo con la 2ª mayor distancia sobre su rival privado en un mes de mayo, +12,4 puntos y su mejor cuota mensual del año. Cada día, 3,1 millones de espectadores únicos siguen el programa, que también lidera en el fin de semana (18% y +1,2 M)

• Tu cara me suena (19,7% y 1,5 M) arrasa con otra temporada y es líder y lo más visto de la noche de los viernes, a una distancia sobre su inmediato competidor de +9,6 puntos y de +13,4 puntos la cadena pública. Es la oferta estelar más vista y el programa que concentra más espectadores únicos, 4,2 millones

• Mask Singer: adivina quién canta (13,3%877.000) cierra temporada como líder de la noche de los miércoles, consiguiendo 2,3 millones de espectadores únicos cada semana. Su final alcanza máximo con un 15,8%

• La Voz Kids (13% y +1,1 M) irrumpe en la noche de los sábados como líder y lo más visto de la noche de los sábados, firmando su mejor estreno de los últimos cuatro años (14,6%) y logrando cada día más de 3,3 millones de espectadores únicos

• Y ahora Sonsoles (10,0% y 712.000) repite como el magacín privado más visto de las tardes, líder nuevamente sobre su competidor y creciendo a su mejor dato de los últimos tres meses

• Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,9% y 805.000) alcanza 50 meses de consecutivo con la mayor ventaja sobre su directo competidor en un mes de mayo, +7,9 puntos, además de su mejor mes del año. Supera cada mañana los 1,2 millones de espectadores únicos

• En tierra lejana (11,1% y 812.000) y Una nueva vida (9,3% y 810.000) son las series más vistas del Prime Time y los títulos internacionales más seguidos

Sueños de libertad, líder y serie más vista de la TV

• Sueños de libertad (14,2% y +1,2 M) continúa como la serie más vista de la televisión, líder con su mejor mayo histórico y a una ventaja de +6,5 y +4,9 puntos de sus competidores. Logra +1.9 millones de espectadores únicos