laSexta finaliza mayo con un 5,9% y despunta en la Mañana. El especial de ARV de las elecciones andaluzas y Lo de Évole, lo más visto en la cadena

laSexta finaliza mayo anotando un 5,9% de cuota de pantalla. La Mañana es, un mes más, su franja más fuerte, tanto de lunes a domingo (8,5%) como a diario (9,5%) y en ambos casos por delante de su inmediato competidor.

· Aruser@s (13% y 280.000) consolida su audiencia y continúa como el programa con mayor cuota de la cadena. Es líder absoluto entre los públicos de 35-64 años superando el 18,1% y consigue cada mañana cerca de 900.000 espectadores únicos. En el fin de semana, Aruser@s Weekend (8,1%) logra su mejor mes del año

· Al Rojo Vivo (8,1% y 297.000) se mantiene como uno de los programas con mayor aportación a la cadena, consiguiendo cada mañana cerca de 2 millones de espectadores únicos. Destaca en Target Comercial con un 9,2% de cuota

· El especial de Al Rojo Vivo por las Elecciones en Andalucía se sitúa como lo más visto de la cadena en el mes con una media de 1,2 millones de seguidores y un 9%, alcanzando a 4.179.000 espectadores únicos y siendo la mejor noche electoral de laSexta de los últimos dos años. Además, en Andalucía crece al 11,5% y supera a la cadena pública por +3 puntos

· Lo de Évole (8,7% y 1,1 M) cierra temporada con sus mejores datos de las últimas cinco, tras la entrevista en exclusiva al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, que, con una media de más de 1,1 millones de seguidores, un 9,8% y más de 2,3 millones de espectadores únicos, se situó líder y como lo más visto entre privadas de la noche. Dirigido por Jordi Évole, finaliza temporada por delante de sus competidores privados y siendo el programa más visto la cadena. Supera los 2,4 millones de espectadores únicos y es líder absoluto en Target Comercial (10,5%)

· El Intermedio (6,9% y 839.000) continúa como el programa más visto de la cadena a diario con 2º mejor mes de la temporada y su mayo visto de los últimos dos años. Logra cada día más de 2,5 millones de espectadores únicos

· laSexta Xplica (5,9% y 464.000) marca su mejor mayo histórico tras crecer +1 punto en la comparativa interanual y continúa como el programa de actualidad más visto en la noche de los sábados. También vuelve a ser el espacio que más espectadores únicos consigue en la cadena superando los 3,4 millones

· Anatomía de… (6,3% y 728.000) regresa muy bien y como lo más visto en la cadena en el domingo. Logra 2,2 millones de espectadores únicos y despunta en Target Comercial (8,7%) siendo líder absoluto

· laSexta Noticias (7,3% y 572.000) se impone un mes más a la oferta informativa de su directo competidor y continúa entre los contenidos más seguidos de la cadena

o laSexta Noticias 14H L-V (8,1% y 652.000) es el informativo más visto y de mayor cuota de la cadena, superando nuevamente a su inmediato competidor en su franja de emisión

o laSexta Noticias 20H L-V (6,9% y 549.000) se sitúa por delante del informativo de su inmediato competidor, de hecho, es la edición que más ventaja saca al informativo de su rival (+1,4 puntos)

o laSexta Noticias FDS: a las 14H (7,4%, 492.000) crece en seguidores y supera en su franja al primer canal de su grupo competidor, mientras que las 20H (6,7% y 572.000) crece en la doble comparativa y supera al informativo de su adversario con su mejor mes de mayo desde 2021

· Más Vale Tarde (5,8% y 412.000) sube respecto a abril y sigue despuntando en Target Comercial con un 8,3%. Cada día, es visto por más de 2 millones de espectadores únicos y es el programa de mayor aportación a la cadena

· laSexta Columna (5,8% y 596.000) logra un crecimiento de más de medio punto respecto al mes anterior y supera los 1,7 millones de espectadores únicos cada viernes

· Equipo de Investigación (5,8% y 584.000) experimenta un fuerte crecimiento de +1,3 puntos respecto a abril, superando el 8% en Target Comercial y consiguiendo cada semana 1,9 millones de espectadores únicos

· Cara al show con Marc Giró (5,9% y 469.000) alcanza 2 millones de espectadores únicos en sus emisiones de mayo. Sube al 6,5% en Target Comercial y a cerca del 9% en Cataluña, donde es líder.

· La noche de Aimar (5,5% y 429.000) logra una fuerte mejora respecto a abril y lidera sobre su inmediato competidor. También destaca en el número de espectadores únicos que consigue cada miércoles con cerca de 2 millones

· Jugones (5,3% y 494.000) continúa por delante de su adversario y sumando cada día cerca de 800.000 espectadores únicos

· Zapeando (5,9% y 500.000) firma su mes más visto de la temporada y desde junio de 2025 y su máxima cuota del curso. Vuelve a ser líder del Target Comercial, con un gran 10,1% de cuota. Consigue una media de 1,4 millones de espectadores únicos