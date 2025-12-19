ATRESMEDIA revalida otro mes más su liderazgo en el consumo digital entre los grupos audiovisuales

ATRESMEDIA reafirma, un mes más, su liderazgo también en el ámbito digital. En noviembre, el grupo vuelve a situarse como líder absoluto de audiencias online, una posición que mantiene de forma ininterrumpida desde abril de 2016. Así, según los últimos datos publicados por Comscore, Atresmedia continúa a la cabeza alcanzando 21,9 millones de usuarios únicos, resultado con el que vuelve a superar a su inmediato competidor, en esta ocasión en un +55%, lo que suponen más de 7,7 millones de visitantes únicos que su rival.

Atresmedia vuelve a situarse por delante de todos sus adversarios y consolida, además, su 8ª posición en el ranking de sites más visitados en España, de nuevo a una distancia muy destacada de su inmediato competidor, que ocupa la 23ª.

atresplayer sube y alcanza los 2,2 millones de usuarios únicos

atresplayer alcanza en noviembre los 2,2 millones de visitantes únicos, mejorando respecto al mes pasado (+3%) y vuelve a revalidar su decidida apuesta por la calidad, la innovación y la diversidad, incorporando de manera continua nuevos y exclusivos contenidos que conforman un catálogo incomparable en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una oferta que la posiciona como la plataforma en español más completa y reconocida, tanto a nivel nacional como internacional.

Así, este noviembre, la plataforma ha recibido uno de los estrenos de ficción más esperados del año: Las hijas de la criada, adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023 y la obra más vendida ese año en nuestro país que se convirtió en todo un fenómeno literario.

Noviembre ha estado marcado también por la recta final de Drag Race España. El talent show presentado por Supremme de Luxe, con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking en el jurado, ha continuado triunfando cada domingo con las reinas cada vez más en todo lo alto. Tras lograr el mejor arranque de la franquicia y el Meet The Queens más visto hasta la fecha, la temporada ya se ha consolidado como la mejor valorada por el público en toda la historia del formato.

Igualmente, ha ofrecido el final de La Ruta. Vol. 2: Ibiza. La segunda temporada de la aclamada serie original de la plataforma de Atresmedia, una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica; reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática. En esta entrega, Àlex Monner mantiene su papel protagonista junto a las incorporaciones de Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar.

También desde este mes está disponible al completo Mar Afuera, protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón en esta adaptación española de la ficción italiana Mare Fuori, una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años. En ella, se abordan conflictos de interés social, que van más allá de la temática criminal; como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Una propuesta optimista que pone en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza.

laSexta, con su mejor dato en un año, y Antena 3, líderes en el ranking de canales

En cuanto a las webs de televisión, las principales cadenas de Atresmedia vuelven a liderar el ranking de consumo digital, encadenando su quinto mes consecutivo en lo más alto.

laSexta.com vuelve a encabezar el top y lo hace, además, con su mejor dato en un año (desde noviembre de 2024) al ascender hasta los 9,3 millones de visitantes únicos, lo que supone un crecimiento de un +17% respecto al mes anterior. Con esta cifra, vuelve a aumentar la distancia con su principal competidor, que ya es de un +744%.

Por su parte, antena3.com colidera este ranking, y de nuevo se sitúa por encima de su inmediato competidor consiguiendo 7,2 millones de visitantes únicos.

En laSexta.com, el seguimiento de la actualidad política social, nacional e internacional ha sido claves para este liderazgo en digital. De nuevo a través de sus de actualidad e informativos de la cadena, con Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave y laSexta Xplica, que han recogido toda la actualidad informativa del mes, con el seguimiento al juicio del fiscal general, las investigaciones sobre la DANA, con la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat, entre los grandes acontecimientos en el plano nacional y, en el internacional, la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York o la celebración de la COP30 de la ONU sobre cambio climático.

Antena 3 se ha impuesto a su competidor otro mes más gracias al imparable seguimiento de sus informativos con las ediciones de Antena 3 Noticias en su 71º mes de liderazgo ininterrumpido y con sus ediciones nuevamente como las más vistas.

El Hormiguero se ha situado un mes más como líder absoluto y el programa más visto de la televisión junto a Pasapalabra, mientras que La Ruleta de la Suerte y Cocina abierta de Karlos Arguiñano han seguido triunfando en la mañana e Y ahora Sonsoles, en la tarde.

Sueños de libertad ha vuelto a coronarse como la serie más seguida, sumando otro mes como líder invicta con su segundo mejor dato histórico. En Prime Time, El 1%, La Voz y La ruleta de la suerte noche han continuado con su liderazgo esta temporada en las noches de miércoles, viernes y sábado, respectivamente

Onda Cero supera los 3,1 millones de visitantes únicos

Onda Cero finaliza noviembre alcanzando más de 3,1 millones visitantes únicos. Un respaldo que consigue gracias al completo y puntual seguimiento de la actualidad con credibilidad y pluralidad y a los programas de éxito de la cadena: Más de uno con Carlos Alsina, La brújula con Rafa Latorre, Por fin con Jaime Cantizano o Julia en la onda con Julia Otero al frente.

Por su parte, la combinación de "los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre" de Europa FM, junto con el antimorning Cuerpos especiales, con Eva Soriano y Nacho García, han logrado para la cadena musical de Atresmedia cerca de 600.000 visitantes únicos, creciendo respecto nuevamente, un +9% respecto al mes anterior