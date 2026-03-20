ATRESMEDIA refuerza su liderazgo en el consumo digital y atresplayer se impone entre las plataformas

ATRESMEDIA mantiene un mes más su dominio absoluto también en el consumo digital, consolidándose como el grupo audiovisual líder en internet. De esta forma, y según los últimos datos publicados por Comscore, correspondientes a febrero de este año, sigue a la cabeza de las audiencias digitales, prolongando otro mes una posición que ostenta de manera ininterrumpida desde abril de 2016. Esta vez lo hace con 21,7 millones de visitantes únicos, resultado con el que aumenta la ventaja sobre su inmediato competidor, al que supera en un +119%, la mayor distancia desde octubre de 2024, o, lo que es lo mismo, consiguiendo más de 11,8 millones de visitantes únicos que su adversario.

Además, en este segundo mes de 2026, Atresmedia vuelve a situarse por delante de todos sus rivales en el ranking de sites más visitados en España al consolidando la 9ª posición y de nuevo muy por delante de competidor directo, que desciende hasta la 38ª.

atresplayer, líder entre las plataformas y en ascenso

Al liderazgo de Atresmedia como grupo se suma el de atresplayer entre las plataformas. Una hegemonía que se traduce en una media de 3 millones de visitantes únicos y tras lograr un crecimiento del +13% respecto a hace un año, frente a la caída de su inmediato competidor, sobre el que obtiene una ventaja de un +28% -la más alta en más de un año (noviembre de 2024)-, mientras que, frente a la plataforma de la cadena pública, la distancia es de un +30%.

Un liderazgo que vuelve a poner en valor su compromiso con la calidad, la innovación y la diversidad, sumando de forma constante contenidos nuevos y exclusivos a su catálogo único en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una propuesta que la consolida como la plataforma en español de referencia, la de mayor prestigio, proyección y reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional.

Después de convertirse una vez más en la plataforma que más producción nacional ha estrenado en el último año, atresplayer sigue su apuesta y, con el nuevo mes, han llegado nuevas producciones.

Así, en febrero atresplayer ha estrenado la esperada comedia Rafaela y su loco mundo, su nueva serie original. El surrealismo y el humor más delirante ya están aquí en un nuevo y único mundo donde lo absurdo es el gran protagonista. Creada por Aníbal Gómez, la serie está basada en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella. El autor, junto con Ernesto Sevilla, dirigen esta comedia irreverente que mezcla estética pop y referencias chanantes, y que cuenta con grandes estrellas en su elenco como Ingrid García-Jonsson, Carlos Areces, el propio Aníbal Gómez, Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr o Luis Callejo.

Igualmente, ha continuado ofreciendo nuevos capítulos de Padre no hay más que uno, la serie, una comedia repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. Creada por Inés de León, presenta a la familia Vicho Vaello, formada por Daniel Pérez Prada en el papel de Mateo, el padre de familia, y Mariam Hernández como Helena, su mujer. El matrimonio vivirá numerosas aventuras familiares junto a sus cinco hijos. Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo, las abuelas, completan este nuevo reparto de personajes al que acompañarán invitados sorpresa del particular universo Padre no hay más que uno.

Antena 3 y laSexta lideran el ranking de canales

En lo que respecta a las webs de televisión, las principales cadenas de Atresmedia vuelven a coronarse líderes en el ranking de consumo digital, encadenando su octavo mes consecutivo en lo más alto y marcando de nuevo destacadas distancias con sus competidores.

Antena 3 continúa así en el liderazgo al conseguir 8,7 millones de visitantes únicos, y tras crecer un +15% respecto al dato interanual (frente a la caída de su inmediato competidor, -45%). Con este resultado, antena3.com registra la mayor ventaja con su inmediato competidor desde julio de 2023, un +73%.

A continuación, laSexta.com colidera el ranking y lo hace con 7,6 millones de visitantes únicos, en este caso con un crecimiento de un +9% respecto a hace un año y ampliando tambien la ventaja que tiene sobre su principal competidor (+650%).

Antena 3 se alza líder entre las cadenas de televisión gracias una vez más al extraordinario seguimiento de Antena 3 Noticias, con 74 meses de liderazgo absoluto para los informativos de Antena 3 y de nuevo con las ediciones más vistas de la televisión. También Espejo Público mantiene su buena tendencia desde el inicio de año recogiendo toda la actualidad y con las entrevistas que ha tenido este mescon Óscar López, Jorge Azcón, Santiago Abascal y Fernando López Miras.

El Hormiguero se ha situado un mes más como líder absoluto y el programa más visto de la televisión junto a Pasapalabra, en un mes que ha vivido el hito de entregar el mayor bote de su historia a Rosa, mientras que La Ruleta de la Suerte y Cocina abierta de Karlos Arguiñano han vuelto a brillar en la mañana e Y ahora Sonsoles ha continuado destacando en la tarde.

Siguiendo con el entretenimiento, en Prime Time, El Capitán en Japón, El Desafío y Atrapa un millón han dominado en las noches de miércoles, viernes y sábados.

En el terrero de la ficción, Sueños de libertad se ha coronado nuevamente como la serie más vista, encadenando otro mes como líder invicta y mejorando, además, su seguimiento, mientras que Perdiendo el juicio y En tierra lejana han llegado triunfando al horario estelar.

En laSexta.com, la cobertura de la actualidad política, social, nacional e internacional ha sido clave para cerrar otro mes por todo lo alto en digital. De nuevo a través de sus programas de actualidad e informativos de la cadena, con Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave, laSexta Xplica y El Objetivo con su especial sobre la política migratoria ejercida por Trump en Minneapolis. Un mes en el que sus ventanas de actualidad han seguido todos los acontecimientos, de las Elecciones Autonómicas de Aragón, a la desclasificación de documentos del 23-F, la muerte de Antonio Tejero, la dimisión del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, a la formación de una coalición de izquierdas o las últimas borrascas como Leonardo, en el plano nacional, y del arresto del expríncipe Andrés por el Caso Epstein, las consecuencias de los movimientos del presidente estadounidense, con la guerra con Irán a punto de estallar, a la situación en Cuba, la caída de El Mencho en México, o la sonada Super Bowl de Bad Bunny, en el internacional. A ellas, se ha sumado el crecimiento de Aruser@s y de laSexta Columna y Equipo de Investigación, mientra que El Intermedio y de Lo de Évole han continuado siendo los programas más vistos de la cadena.

Fuerte subida para Onda Cero que alcanza los 3,7 millones

En cuanto a las radios del grupo, Onda Cero, con 3,7 millones de visitantes únicos aumenta en usuarios un +25% vs enero de este año y un +20% respecto a febrero de 2025. Y lo hace gracias al seguimiento exhaustivo de la actualidad, con especial seguimiento de las inundaciones de Andalucía, las consecuencias de la tragedia de Adamuz, la crisis ferroviaria o el inicio de la guerra de Irán. Además, brillaron con luz propia los estrenos de los podcasts de Rebeca Marín (Prohibido morirse), Mamen Mendizábal (Mujeres) y María Guerra (Carne de cine) o los monólogos de Carlos Alsina y Rafa Latorre o los territorios de Julia Otero.

Finalmente, Europa FM cierra el mes con una media de 535.000 visitantes únicos, con especial seguimiento al morning show Cuerpos especiales, Con Eva Soriano y Nacho García, y a Me pones, con Juanma Romero; además del mix musical basado en "Los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre".