Antena 3 continúa creciendo imparable: cadena líder, con su mejor septiembre en 2 años

Antena 3 sigue arrasando y arranca el curso agrandando su liderazgo. Con un 13% de cuota, afianza su posición como TV líder ya durante catorce meses seguidos (desde agosto de 2024). Nuevamente, logra subir, +0,8 puntos respecto a agosto y +0,2 puntos en relación con septiembre de 2024 y sigue liderando a grandes distancias de sus competidores. Continúa imbatible también en Prime Time con un 14%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes en la que también crece, +1,8 puntos frente a agosto y +0,1 puntos con respecto a hace un año, distanciándose de su competidor privado en +5,1 puntos, y de la cadena pública en casi 2 puntos.

Además de la franja estelar, consolida su liderazgo en la Sobremesa (17,5%) y la Tarde (11,2%), revalidando su dominio en las franjas más importantes de la programación televisiva. De lunes a viernes, también lidera desde la Sobremesa al Prime Time registrando resultados más altos la franja vespertina (11,9%) y la estelar (15,6%). En la Tarde, Y ahora Sonsoles continúa como el magacín más visto de las tardes y por delante nuevamente de su rival, creciendo respecto al arranque de la temporada pasada.

Un mes más, arrasa con los informativos más vistos, logrando también los programas y las series más vistas de la TV.

Antena 3 Noticias sigue imparable y sus informativos encadenan 69 meses consecutivos como líderes absolutos y los más vistos de la TV, alcanzando, además, la mayor distancia de la historia con su directo competidor, +10,9 puntos y creciendo +1,6 puntos respecto a hace un año.

En cuanto a los programas, Antena 3 vuelve a protagonizar el ranking televisivo en el comienzo de temporada: El Hormiguero se corona, al igual que la temporada pasada, como el programa líder y más visto de la TV en septiembre, seguido de Pasapalabra y La ruleta de la suerte, que continúan también líderes sin encontrar rival, al igual que Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

La cadena sigue arrasando cada día con los informativos y los programas más vistos de la televisión y también con la serie más vista: Sueños de libertad se mantiene líder invicta y en el top del podio de ficción mejorando respecto al pasado septiembre. Una nueva vida y Renacer también se sitúan en el top 5 más visto, como las series más vistas de la noche, además de los títulos internacionales más seguidos.

Vence en más del 80% de las jornadas del mes y continúa imbatible de la Sobremesa al Prime Time

· Antena 3 Noticias (19,3% y +1,8 M) son los informativos más vistos, líderes durante 69 meses consecutivos. Crece respecto a hace un año, +1,6 puntos y aventaja en +10,9 puntos a su rival privado, la mayor distancia de la historia, y en +6,7 puntos a la oferta informativa de la cadena pública. Continúa con las ediciones más vistas de la Sobremesa, el Prime Time y el fin de semana, que consiguen una media de más de 2,8 millones de espectadores únicos:

o Antena 3 Noticias 1 (22,9% y +2,1 M) es el informativo más visto y con mayor cuota de toda la TV. Encadena 92 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018) subiendo a su mejor septiembre en 17 años. Amplía la ventaja con su competidor directo a +13,4 puntos, la mayor de la historia

o Antena 3 Noticias 2 (18,9% y 1,9 M) acumula 62 meses de liderazgo en el Prime Time. Es el informativo de noche que más crece de lunes a viernes respecto a hace un año, +2,1 puntos, hasta su mejor septiembre en tres años y aumenta la distancia con a su rival a +11,2 puntos

o Antena 3 Noticias Fin de Semana (15,7% y +1,4 M) también suma 62 meses de liderazgo en el fin de semana y crece +0,5 puntos respecto al año pasado. La 1ª edición (20,2% y +1,7 M) continúa líder durante 62 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos (desde ago-20) y repite como el informativo más visto del fin de semana, subiendo +1,1 puntos frente a septiembre del año pasado, mientras que la 2ª (11,7% y 1,1 M) mejora su resultado de hace un año

o Noticias de la mañana (13,4% y 140.000) es el informativo matinal más visto

o Antena 3 Deportes continúa imbatible como la información deportiva líder y más vista de la TV en sus cuatro ediciones con la mejor cuota de la historia en un mes de septiembre para la de Sobremesa de L-V (19,5%)

· Espejo Público (11,7% y 286.000) consolida su seguimiento y vuelve a sobresalir de 8.55 a 11.00 horas, donde logra su resultado más alto subiendo al 12,8%. Supera cada mañana los 1,9 millones de espectadores únicos

El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto de la TV con su mejor arranque de la historia. Antena 3 sigue dominando el top de entretenimiento

Antena 3 vuelve a conseguir los programas más vistos de la televisión en septiembre, donde El Hormiguero estrena nueva temporada con el mejor arranque de toda su historia y nuevamente a la cabeza del ranking

· El Hormiguero (15,7% y +1,8 M) inicia la temporada como terminó la anterior: es el programa líder y más visto de la TV. Logra su mejor comienzo de temporada histórico con un 21,1%, superando al del año pasado. Consigue una ventaja con la siguiente opción de +3 puntos, mientras que la distancia con su competidor privado es de más de 7,9 puntos. Logra cada noche 4,2 millones de espectadores únicos

· Pasapalabra (20,7% y +1,6 M) le sigue en el top, de nuevo líder absoluto y a +13 puntos sobre su principal competidor y +10,2 sobre la cadena pública. Logra su mejor septiembre de los últimos tres años tras subir más de 4 puntos respecto al año pasado y consigue 3,2 millones de espectadores únicos

· La ruleta de la suerte (22% y 1,6 M) completa el top 3 de los programas más vistos de la TV, siendo además el de mayor cuota con su mejor septiembre en 17 años, desde 2008. Alcanza 65 meses consecutivos de liderazgo con la 2ª mayor ventaja histórica sobre su competidor directo, +12,8 puntos. Más de 3 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en fin de semana (17,7% y +1,2 M)

· Y ahora Sonsoles (10,9% y 783.000) crece respecto al arranque de la temporada pasada, y es el magacín más visto de las tardes, líder nuevamente sobre su competidor (a +1,8 puntos) y su nueva estructura vespertina. Cada día es visto por 3,3 millones de espectadores únicos

· Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,9% y 796.000) sigue imbatible y lidera por 42º mes consecutivo con la mayor distancia sobre su principal adversario en un mes de septiembre, +6,6 puntos

· La Voz (14,3% y 1,1 M) es líder y el programa más visto de las noches de los viernes. Regresa por delante de la temporada pasada y supera a sus competidores en +2,7 y +4,4 puntos. Reúne a una media de 3,4 millones de espectadores únicos

· Juego de pelotas (14% y 942.000), tras arrancar como el mejor estreno absoluto en TV en más de 2 años, es líder y el programa más visto de las noches de los miércoles. Suma más de 2,2 millones de espectadores únicos

Sueños de libertad, líder y serie más vista de la TV

· Sueños de libertad (13,8% y casi 1,2 M) continúa como la serie más vista de la TV, mejorando respecto al septiembre del año pasado. Líder invicta un mes más, a una ventaja de sus competidores de +5,8 puntos y +3,5 puntos

· Antena 3 se mantiene como referente también con las ficciones internacionales más vistas del mes gracias a Una nueva vida (10,4% y 894.000) y Renacer (11,1% y 744.000), ambas en el top 5 y las series más vistas del Prime Time.