laSexta encadena 51 meses liderando sobre su competidor

laSexta (5,9%) crece en septiembre y alcanza 51 victorias mensuales consecutivas sobre su competidor directo (desde julio de 2021), por lo que continúa como la tercera cadena privada más vista en este arranque de temporada.

También vence a su principal adversario en Prime Time, donde El Intermedio se alza como su programa más visto, ganando a su rival, con su máximo resultado del año.

En la mañana, Aruser@s sigue firme en su octava temporada y vuelve a liderar sobre todos sus competidores privados con un 14,2% de media. Por su parte, El Humorning consigue un 12,8%, por lo que el programa capitaneado por Alfonso Arús es la oferta privada líder en su franja completa. Además, en el fin de semana, llega Aruser@s Weekend triunfando y aportando una mejora en la franja de más de 3 puntos.

Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde vuelven a ser los programas de mayor aportación a la cadena, creciendo respecto a agosto, al igual que laSexta Noticias, que aumenta distancias frente a la oferta informativa de su rival y sigue con todas sus ediciones por delante.

De sus apuestas estelares, vuelve a destacar laSexta Xplica, que logra su mejor septiembre.

En cuanto a las temáticas, Nova (1,9%) sigue siendo la cadena femenina líder y con el contenido no deportivo más visto; Neox (1,7%) despunta entre los espectadores de 13 a 34 años; Atreseries (1,9%) es la cadena de nueva creación líder con su 2º mejor septiembre histórico, mientras que Mega (1,4%) continúa en su máxima cuota del curso y vuelve a triunfar con El Chiringuito de Jugones, en su mejor septiembre de los últimos tres años.

· Aruser@s sigue fuerte en su primer mes completo de temporada y firma un 14,2% y 293.000 espectadores de media, imponiéndose de nuevo a todos sus competidores privados. Es líder absoluto en Target Comercial (18,7%) y en todos los públicos de 25 a 64 años. El Humorning firma un 12,8%, por lo que el programa también es líder entre las cadenas privadas en su franja completa (13,7%). Además, este mes estrena con éxito Aruser@s Weekend, que anota una media de 7,4% de cuota, mejorando la franja de los sábados y domingos +3,2 puntos respecto a hace un año

· Al Rojo Vivo (8,4% y 290.000) experimenta una gran subida respecto a agosto de casi +1 punto y aumenta la ventaja sobre su inmediato competidor (+2 puntos) y continúa entre los programas de mayor aportación a la cadena, además de ser el segundo de mayor cuota. Consigue 1,8 millones de espectadores únicos cada día

· laSexta Noticias (7,4% y 560.000) continúa entre los contenidos más vistos de la cadena subiendo respecto al mes pasado (+0,6 puntos) y de nuevo líder frente a su rival, ampliando la ventaja a +1,5 puntos, y con todas las ediciones por delante de las de su competidor

o laSexta Noticias 14H L-V (8,2% y 642.000) es la edición de noticias más vista de la cadena en el mes. Es el informativo de sobremesa que más crece en el mes (+0,8) y amplía a casi +1,7 puntos la ventaja sobre su directo competidor. Logra cada día 1,2 millones de espectadores únicos

o laSexta Noticias 20H L-V (7% y 535.000) lidera igualmente sobre su competidor, siendo, de hecho, la edición que más ventaja consigue con su rival, +2 puntos, tras subir casi +1 punto respecto a agosto

o laSexta Noticias FDS destaca en la edición de las 20 Horas (6,5%), igualmente por delante de su competidor, mejorando medio punto respecto al año pasado

· El Intermedio (6,8% y 782.000) vive un gran arranque de temporada alcanzando su récord del año. Es el programa más visto de la cadena y líder sobre su competidor directo con la mayor distancia (+0,9 puntos) desde febrero 2022 y subiendo +1,2 puntos respecto a hace un año. También destaca su crecimiento en el número de espectadores únicos que siguen cada día el programa, con casi 2,5 millones cada día

· Salvados (6,4% y 731.000) arranca la temporada con su mejor estreno en cinco temporadas (8,8%) y logra en la media de septiembre su mejor temporada de las últimas cuatro. Es líder sobre su inmediato competidor y logra cada domingo cerca de 2,2 millones de espectadores únicos

· Más vale tarde (6,1% y 429.000) supera igualmente a su directo competidor, creciendo respecto a su resultado del mes anterior. Continúa como el programa de mayor aportación de la cadena y cada día lo siguen una media de más de 2 millones de espectadores únicos

· Jugones (5,8% y 530.000) vuelve a situarse por delante de su rival y sumando cada día 821.000 espectadores únicos

· Zapeando (5,5% y 470.000) consolida su seguimiento y destaca en Target Comercial con un 8,9% de cuota, así como en 25-44 años (8%), donde es 3ª opción. Cerca de 1,4 millones de espectadores únicos contactan cada día con el programa

· laSexta Xplica (6,3% y 448.000) sigue con sus buenos datos, al crecer +1,3 puntos respecto a hace un año hasta su mejor septiembre. Igualmente, se mantiene en la media de la temporada pasada, que fue la mejor de su historia. Vuelve a destacar en el número de espectadores únicos que consigue con más de 3 millones cada sábado, siendo el programa con más audiencia acumulada de la cadena

· Equipo de investigación (5,5% y 520.000) y laSexta Columna (6,1% y 589.000) también mantienen sus registros y despuntan en los espectadores únicos que consiguen cada viernes, con casi de 1,7 millones y casi 1,9 millones, respectivamente

· La Roca (4,3% y 359.000) mejora respecto al arranque de temporada pasada y vive su mejor regreso en domingo (5,1%). Destaca también en el número de espectadores únicos que consigue, superando los 3 millones