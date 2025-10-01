Nova, cadena femenina líder y El Chiringuito de Jugones firma su mejor septiembre en tres años

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (1,9%) continúa otro mes como la cadena femenina líder, consolidando su resultado y a una ventaja de +0,5 puntos sobre su competidora. Vuelve a liderar su franja de novelas de lunes a viernes (15:00-22:45) con un 2,8%.

Tiene el contenido no deportivo más visto de la oferta temática con Emanet (300.000 y 3,4%), líder de su franja. También lidera Mar de amor (3% y 239.000) y los capítulos finales de Por ella soy Eva (2,4% y 225.000). Además, superan a su directa competidora Amarte así, Frijolito (3,1% y 218.000), Cuando me enamoro (2,4% y 190.000), Hermanos (2,1% y 122.000), Triunfo del amor (2,1% y 226.000), el estreno de Amor sin límite (1,9% y 214.000) y, en el fin de semana, Pecado original (1,9% y 163.000).

Neox (1,7%) sigue despuntando en Jóvenes y en 25-34 años

Neox (1,7%) logra sus mejores registros entre los jóvenes (3%) y los públicos de 25 a 34 años (4,8%). Además, es líder en la Sobremesa y la Tarde del Target Comercial (3,7% y 3,1%) y lo más visto de la cadena es este mes Los Simpson (2,3% y 180.000), líder temático de su franja y de nuevo la serie de animación más vista de la televisión.

En el ranking del canal sigue destacando, asimismo, su oferta de Cine (2% y 174.000) y The big bang theory (2% y 154.000), que lidera en Target Comercial (3,6%), al igual que Fantasmas (3,5%), que ha triunfado en su llegada al canal de Atresmedia, batiendo su máximo en el canal el martes 30 con un promedio del 2,8% de cuota y cerca de 200.000 espectadores de media.

Mega (1,4%) sigue líder con El Chiringuito de Jugones, que firma su mejor septiembre en 3 años

Mega (1,4%) es la temática masculina líder del Prime Time (1,3%) y el Late Night (3,3%), franja en la que vuelve a alcanzar sus mejores registros gracias a El Chiringuito de Jugones, que sigue líder un mes más. El programa dirigido por Josep Pedrerol alcanza su mejor septiembre 3 años con una media de 164.000 seguidores, un 4,2% y 552.000 espectadores únicos.

Entre lo más visto del canal, se encuentra Batalla de restaurantes (168.000 y 1,7%) y también Vida bajo cero (108.000 y 1,4%).

Atreseries (1,9%), líder entre las cadenas de nueva creación, anota su 2º mejor septiembre histórico

Atreseries marca su 2º mejor septiembre de la historia y continúa como la cadena de nueva creación líder. Lo más visto del canal es Crimen más allá del paraíso (3,5% y 267.000), líder en la noche de los viernes, seguida de ACI: Alta capacidad intelectual (2,3% y 184.000) y de Bright minds (2,2% y 176.000).